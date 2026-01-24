Forza Horizon 6 confirma data de lançamento e mais

Durante o Xbox Developer Direct que aconteceu nesta quinta-feira (22), a Microsoft revelou a data de lançamento de Forza Horizon 6além da versão de PlayStation 5 ganhando uma previsão de lançamento.

A versão para PC e Xbox Series X/S chega em 26 de maio, enquanto o lançamento para o console da Sony deve acontecer mais tarde. Conforme já havia vazado e depois confirmado, o jogo se passará no Japão e contará com o maior mapa criado para a franquia até agora. 

O mapa é dito ter inspiração nas áreas urbanas e rurais do Japão, incluindo até mesmo as clássicas corridas de drift descendo montanhas, que ficaram conhecidas principalmente por obras como Initial D Velozes e Furiosos 3: Desafio em Tóquio.

Em termos de progressão, jogadores vão começar Forza Horizon 6 como turistas, que depois de passarem pelas qualificatórias, vão começar a sua jornada pelos ranques, completando as corridas e garantindo pulseiras. Para subir de nível, será necessário participar de eventos especiais. 

E assim que desbloquearem a pulseira dourada, terão acesso à Ilha Lendária, com eventos, pistas e áreas exclusivas para explorar. Também foi dito que o jogo deve ter 550 carros no lançamento, além de várias novidades de customização. 

 



