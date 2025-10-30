A poco più di due ore dal match all’ombra della Torre Pendente, in cui il Pisa attenderà la Lazio all’Arena Garibaldi alle ore 20:45, poche ore fa mister Gilardino ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro i biancocelesti.
I pisani arrivano al match ancora a secco di vittorie in Serie A, ma l’ultima prestazione contro il Milan potrebbe aver dato il giusto apporto di entusiasmo al gruppo, che, nonostante il pareggio arrivato nel finale, ha dimostrato di poter essere una squadra capace di mettere in difficoltà anche le big italiane.
# 1 – Adrian SEMPER# 3 – Samuele ANGORI # 4 – Antonio CARACCIOLO# 5 – Simone CANESTRELLI# 6 – Marius MARIN# 7 – Mehdi LERIS# 8 – Malthe HOJHOLT# 9 – Henrik MEISTER# 10 – Matteo TRAMONI# 11 – Juan CUADRADO# 12 – Nicolas ANDRADE# 14 – Ebenezer AKINSANMIRO# 15 – Idrissa TOURE’# 16 – Louis Thomas BUFFON# 18 – Mbala NZOLA# 20 – Michel AEBISCHER# 21 – Isak VURAL# 22 – Simone SCUFFET# 32 – Stefano MOREO# 33 – Arturo CALABRESI# 36 – Gabriele PICCININI# 44 – Daniel DENOON# 76 – Jeremy MBAMBI# 94 – Giovanni BONFANTI# 99 – Lucas LORRAN