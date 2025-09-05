Na noite de ontem, quarta-feira (3), uma operação da Polícia Militar do Paraná resultou na prisão de dois homens suspeitos de tráfico de drogas no bairro Riviera, em Cascavel. A ação ocorreu por volta das 18h30, na Rua Panamá, e foi conduzida pelas equipes da ARI do 5º CRPM em conjunto com o Choque Canil do 6º BPM.
As equipes receberam informações de que uma residência funcionava como ponto de venda de entorpecentes. Durante o monitoramento, os policiais observaram um homem saindo da casa e realizando uma entrega a outro indivíduo na esquina. Diante da situação, foi realizada a abordagem. Com o primeiro suspeito foram encontrados R$ 100,00 em dinheiro, enquanto com o segundo havia duas porções de cocaína.
Na sequência, os policiais deslocaram-se até a residência de Gustavo, identificado como responsável pelo tráfico. Durante buscas no interior do imóvel, em um fundo falso de uma mesa de cozinha, foram localizadas diversas porções de cocaína, além de três balanças de precisão, dinheiro e objetos usados para o preparo da droga.
Ao todo, a operação resultou na apreensão de 41 gramas de cocaína, três balanças de precisão, R$ 242,00 em dinheiro, um celular iPhone e uma faca utilizada no preparo do entorpecente. Os dois detidos receberam voz de prisão e foram encaminhados à 10ª Central Regional de Flagrantes de Cascavel, junto com todo o material apreendido.