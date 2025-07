Policiais salvam homem após tentativa de suicídio em Ubiratã

https://www.instagram.com/reel/DMrHZmouf6s/?igsh=MTR5NjZrenZzdGR4

Na noite desta segunda-feira (28), por volta das 19h30, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de suicídio no bairro Vila Esperança, em Ubiratã.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar ao Portal Ubiratã Online, a esposa da vítima ligou desesperada ao COPOM informando que seu companheiro estaria nos fundos da residência tentando contra a própria vida. Ao chegar no local, os policiais se depararam com a solicitante em estado de choque, com dificuldades para abrir o portão. Diante da gravidade, os agentes pularam o muro para acessar a casa.

Nos fundos do imóvel, encontraram o homem suspenso por um fio de extensão. A equipe agiu rapidamente: um dos policiais cortou o fio enquanto o outro auxiliava na retirada do material do pescoço da vítima, que já apresentava sinais de cianose (coloração arroxeada).

Mesmo sem sinais vitais, os policiais iniciaram manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), conseguindo restabelecer a respiração do homem. Como ele havia ingerido bebida alcoólica, foi colocado em posição lateral para evitar engasgos. Pouco antes da chegada do SAMU, a vítima ainda sofreu uma crise convulsiva, sendo contida e assistida até a chegada da equipe médica.

O homem foi estabilizado e encaminhado com vida ao Hospital Santa Casa de Ubiratã para atendimento especializado.

Se você estiver passando por um momento difícil, saiba que você não está sozinho. Procure ajuda. O CVV – Centro de Valorização da Vida – oferece apoio emocional gratuito, 24h por dia, pelo telefone 188.

