Suspeito de triplo homicídio em Ubiratã se entrega à polícia e envia áudio ao Portal Ubiratã Online afirmando ser inocente

Na manhã desta sexta-feira (25), Fernando de Almeida Correia, de 30 anos investigado por envolvimento em três homicídios ocorridos em Ubiratã nos meses de fevereiro, abril e julho de 2023 se entregou espontaneamente a Polícia Civil.

Ele enviou um áudio exclusivo ao Portal Ubiratã Online afirmando ser inocente e dizendo confiar na Justiça para esclarecer os fatos. (Ouça o áudio na matéria em nosso Instagram)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) havia divulgado a imagem do suspeito, que segundo o delegado André Silva Dzindzik, integra uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas e outros delitos. As vítimas dos crimes foram identificadas como Darlan de Oliveira Prado, Maicon Leandro da Silva e Cesar Augusto Machado.

As investigações indicam que os assassinatos estariam ligados a dívidas com o tráfico e disputas territoriais. Ainda segundo o delegado, dois outros acusados de participação nos crimes já haviam sido presos.

