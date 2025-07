Ubiratã ganhará nova maternidade com investimento de R$ 15 milhões do Governo do Estado

https://www.instagram.com/reel/DMgS1XQuZec/?igsh=dXVhbzJiODdxYXc1

https://www.instagram.com/reel/DMgS1XQuZec/?igsh=dXVhbzJiODdxYXc1

Siga nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial (Seguidores e visualizações Reais)

Ubiratã está entre os 11 municípios do Paraná contemplados com obras de construção e ampliação de maternidades anunciadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa). Ao todo, estão sendo investidos R$ 231 milhões nessa iniciativa, que tem como objetivo modernizar o atendimento materno-infantil e fortalecer a regionalização da saúde.

Na cidade, o centro obstétrico já está com 19% das obras concluídas. O investimento é de R$ 15 milhões oriundos do Governo Estadual, com contrapartida municipal. A unidade integrará um projeto de modernização que inclui qualificação profissional, desenvolvido em parceria com a Federação das Santas Casas de Misericórdia do Paraná.

Além de Ubiratã, outras cidades como Cianorte, Apucarana, Guaratuba e São José dos Pinhais também estão recebendo novas estruturas. A proposta é descentralizar o atendimento, reduzindo a distância para partos e procedimentos médicos, e aliviando a demanda nas grandes cidades.

A população de Ubiratã, em breve, contará com uma maternidade moderna, equipada e preparada para acolher com dignidade e segurança as futuras mamães da região.

Link para entrar no grupo do Whatsapp

https://chat.whatsapp.com/EruCUVbNLju4ZH45p1my4R

Ubiratã Online – 16 anos no ar – Mais de 250 milhões de páginas visitadas.

Acesse o site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.