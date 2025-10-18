Quem esperava por um reencontro daqueles vai se frustrar. Em alta neste início de temporada, Jack Grealish será baixa no Everton que visita o Manchester City neste sábado (18), no Etihad Stadium, pela 8ª rodada da Premier League. A bola rola às 11h (de Brasília), com transmissão ao vivo do Disney+.
Mas, afinal, porque o meia-atacante, emprestado ao Toffees até junho de 2026, não poderá atuar contra a ex-equipe? A explicação é mais simples do que parece.
Há uma regra da Premier League que proíbe jogadores emprestados de enfrentarem seus clubes de origem em qualquer partida do campeonato. Isso independe de qualquer acerto entre os clubes.
Se os dois times se enfrentassem em uma competição europeia, por exemplo, Grealish estaria apto a jogar, pois a restrição é específica para o futebol inglês.
Contratado pelo Manchester City em agosto de 2021 por cerca de 100 milhões de libras (R$ 724 milhões à época), o inglês é até hoje o reforço mais caro da história da equipe dirigida por Pep Guardiola.
O inglês defendeu a equipe de Manchester por quatro temporadas e empilhou títulos: foram três Premier League, uma Champions League, duas Copas da Inglaterra, uma Supercopa da Uefa e um Mundial de Clubes.
Apesar de titular absoluto na temporada 2022/23, quando ajudou na conquista da Tríplice Coroa, Grealish perdeu espaço com Guardiola nos últimos dois anos. Na temporada passada, por exemplo, marcou três gols e deu cinco assistências nos 32 jogos que disputou (a maioria saindo do banco de reservas).
Diante deste cenário, Grealish acabou se transferindo ao Everton por empréstimo, com opção de compra fixada em 50 milhões de euros (R$ 315 milhões).
Em pouco mais de dois meses, o atacante já ajudou com um gol e quatro assistências em nove jogos, tornando-se assim uma das referências no time do técnico David Moyes, que agora terá que quebrar a cabeça para escalar o time sem um destaque assim.
Onde assistir a Manchester City x Everton?
Manchester City x Everton pela Premier League terá transmissão ao vivo do Disney+.