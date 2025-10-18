Bundesliga heute: Mainz – Leverkusen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

1. FSV Mainz 05 empfängt heute Bayer 04 Leverkusen. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der MEWA Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag (18.10.2025, 15:30 Uhr) empfängt der 1. FSV Mainz 05 Bayer 04 Leverkusen in der MEWA Arena – und die Ausgangslagen könnten unterschiedlicher kaum sein. Die Rheinhessen verloren nicht nur ihre ersten drei Heimspiele dieser Saison allesamt ohne eigenen Treffer, sie warten saisonübergreifend bereits seit acht Bundesliga-Heimpartien auf einen Sieg (5 Unentschieden, drei Niederlagen).

{

“placeholderType”: “MREC”

}

Vier Heimspiele in Folge blieben die Mainzer noch nie sieglos gegen die Werkself, doch Bayer reist mit einer eindrucksvollen Serie an: 36 Bundesliga-Auswärtsspiele ohne Niederlage (24 Siege, zwölf Remis) bedeuten laufenden Ligarekord und werden in Europas Topligen nur noch von Paris Saint-Germain (39) und der AC Milan (38) überboten.

Mainz – Leverkusen LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Hjulmand befördert Hofmann in die Startelf

Im Vergleich zum 2:0-Heimsieg gegen Union Berlin verändert Bayer-Cheftrainer Kasper Hjulmand seine Startelf auf drei Positionen. Für den angeschlagenen Jarell Quansah (Patellasehnenentzündung) und Lucas Vàzquez (muskuläre Probleme) beginnen Robert Andrich und Arthur bei Bayer Leverkusen.

Ebenfalls neu in der Startelf: Jonas Hofmann. Der ehemalige deutsche Nationalspieler (23 Länderspiele) ersetzt Malik Tillman (Oberschenkelprobleme) in der Anfangsformation, für Hofmann ist es der erste Startelf-Einsatz in dieser Saison. In den bisherigen Bundesliga-Spielen sammelte er gerade einmal 30 Minuten Spielzeit, zuletzt stand Hofmann am 17. Mai in der Leverkusener Bundesliga-Startelf – ebenfalls in Mainz. „Wir haben nicht nur elf Spieler im Kader“, erklärte Hjulmand bei DAZN auf die Frage, weshalb er auf Hofmann in der Startelf setze.

{

“placeholderType”: “MREC”

}

Nach neun gespielten Minute konnte Hofmann das Vertrauen bereits zurückzahlen: Der Ex-Gladbacher holte einen Elfmeter heraus, nachdem er im Strafraum von Nikolas Veratschnig gefoult wurde. Diesen verwandelte Alejandro Grimaldo.

Mainz vs. Leverkusen: Die Aufstellungen

Mainz 05: Rieß – da Costa, Bell, Kohr – Veratschnig, Sano, Amiri, Mwene, Nebel, J.-S. Lee – Hollerbach

Leverkusen: Flekken – Badé, Andrich, Tapsoba – E. Fernandez, Aleix Garcia, Arthur, Hofmann, Grimaldo, Poku – Kofane

Erstmals kreuzen sich in der Bundesliga die Wege von Mainz-Coach Bo Henriksen und Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand. In bisherigen Pflichtspielen hat Hjulmand gegen seinen Landsmann eine positive Bilanz (3 Siege, vier Remis, eine Niederlage), auswärts allerdings noch ohne Sieg (4 Unentschieden). Der Start des 53-Jährigen in Leverkusen ist dennoch bemerkenswert: zehn Punkte aus vier Ligapartien sammelte vor ihm nur Klaus Augenthaler (12) noch mehr. Für Hjulmand ist es zudem das erste Aufeinandertreffen mit seinem früheren Klub – von 2014 bis 2015 hatte er die Mainzer in der Bundesliga selbst trainiert.

{

“placeholderType”: “MREC”

}

Statistik-Spotlight: Torflaute, Flankenflut und mögliche Rekorde

Nach zwei 0:3-Niederlagen in Serie stellt Mainz die schwächste Bilanz der letzten beiden Spieltage (0:6 Tore). Die Henriksen-Elf blieb bereits viermal in sechs Partien torlos – Vereinsnegativrekord. Gleichwohl liegen die Rheinhessen mit 122 Flanken aus dem Spiel ligaweit vorn, während Leverkusen mit lediglich 44 Hereingaben den niedrigsten Wert und die geringste Flankengenauigkeit (9 %) aufweist. Personell könnte Robert Andrich Geschichte schreiben: Der Mittelfeldmann ist auswärts seit 37 Bundesliga-Spielen ungeschlagen (25 Siege, zwölf Remis) und kann als erster Profi überhaupt die Marke von 38 knacken. Jung-Angreifer Christian Kofane traf zuletzt in Liga und Champions League; gelingt ihm erneut ein Tor, wäre er nach Tin Jedvaj (2014) der zweitjüngste ausländische Leverkusener mit Treffern in zwei Bundesliga-Partien hintereinander.

„Fußballgott” Lomb, Frauen-Team-News und weitere Personalien

Abseits des Rasens sorgt bei der Werkself Niklas Lomb für Schlagzeilen: Der langjährige dritte Torwart genießt trotz seltener Einsätze Kultstatus bei den Fans, die ihn seit Saisonbeginn als „Fußballgott” feiern. Lomb steht stellvertretend für das neue Leverkusener Gesicht mit 13 Neuzugängen und einem klaren Kurs unter Hjulmand. Eine Personalie betrifft derweil die Frauen-Bundesliga: Joelle Wedemeyer vom VfL Wolfsburg wurde für zwei Partien gesperrt und fehlt damit auch im Auswärtsspiel bei den Leverkusenerinnen – ein Thema, das den gesamten Klub in dieser Woche begleitete. Bei Mainz bleibt das Ziel, die längste Serie ohne weiße Weste der Vereinsgeschichte (17 Spiele) nicht einzustellen; die letzte Null gab es Ende Februar beim 2:0 gegen St. Pauli.

Wird 1. FSV Mainz 05 gegen Bayer 04 Leverkusen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

{

“placeholderType”: “MREC”

}

Bundesliga heute: Wo wird M05 gegen B04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FSV Mainz 05 gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1.