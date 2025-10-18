Em jogo válido pela sétima rodada da Serie A, Torino e Napoli medem forças neste sábado (18), às 13h (de Brasília). A partida coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos bem distintos no torneio.
O confronto será realizado no Estádio Olímpico Grande Torino e terá transmissão ao vivo pelo Disney+ Premium e pela ESPN 4. O CNN Esportes acompanha o duelo em tempo real.
O Torino, comandado por Marco Baroni, recebe o Napoli de Antonio Conte, em busca de se recuperar na competição.
O Napoli lidera a Serie A com 15 pontos conquistados, fruto de cinco vitórias e apenas uma derrota, além de apresentar um ataque eficiente com 12 gols marcados. Já o Torino, ocupa a 16ª posição, com apenas cinco pontos, tendo vencido apenas uma vez em seis jogos.
O time da casa tem a terceira pior defesa do campeonato, com 13 gols sofridos, e busca se afastar da zona de rebaixamento neste início de temporada.
Onde assistir a Torino x Napoli
Ficha técnica de Torino x Napoli
- Data: 18/10/2025
- Horário: 13h
- Local: Estádio Olímpico Grande Torino
- Rodada: 7