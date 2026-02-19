Por que Maya Massafera faz tantas cirurgias? Influencer revela fator por trás dos procedimentos no corpo

Remoção de osso, remodelação do rosto, upgrade no bumbum… São vários os procedimentos aos quais Maya Massafera já se submeteu, além da redesignação sexual, realizada cerca de dois anos atrás. A influencer vem compartilhando todo o processo com os internautas, o que também tem gerado dúvidas sobre o motivo de tantas cirurgias. Pois bem, ela própria voltou a falar sobre o assunto e decidiu explicar as razões por trás das mudanças.
“Eu recebo muitas mensagens de pessoas que gostam de mim e falam: ‘Maya, estou muito preocupada com você, você faz muita cirurgia’. Eu também gostaria de fazer menos cirurgias, mas tem que lembrar que eu tenho 40 anos de idade. Eu me transicionei com 40. Então, o meu corpo já estava formado. Eu sou uma mulher trans, travesti. Então, para eu deixar o meu corpo de mulher trans, eu tenho que fazer várias mudanças. E, graças a Deus, eu tenho condições financeiras para fazer essas mudanças, então por que não fazer?”, contou ela.
Maya ainda conta que muitas outras mulheres também fazem procedimentos estéticos no bumbum, “mas elas não precisam colocar em grandes quantidades porque elas malham bastante”.
“E eu sou muito focada no que eu quero. A partir do momento que eu falei ‘eu quero ser uma grande gostosa, eu quero ter perna grossa e quero ter bumbum grande’, eu estou malhando muito para isso. Mas isso demora um ano, porque eu não tinha perna”, continuou ela.
“Eu fui em vários médicos perguntar o que eu ponho no quadril para ele aumentar, e a maioria deles fala: ‘Maya, vamos colocar PMMA, porque é caro, mas é só uma vez e é só impermeiar’. Eu falei: ‘Eu não vou colocar, vou colocar o ácido hialurônico, que é mais caro’. O ruim dele não é que é mais caro, é porque ele sai. Quando dá 12 meses, ele começa a sair. Só que eu estou malhando e vou crescer sozinha. Só vou colocar uma vez, vou precisar fazer retoques, mas aí já é como as meninas fazem. Só para modelar”, afirmou a influencer.
Veja fotos de Maya Massafera
Até o momento, a influencer já passou por mais de 20 cirurgias estéticas. “Sabia que transicionar não seria fácil, mas é a minha verdade e você não imagina o quanto eu estou feliz em ser eu mesma, em poder me sentir eu mesma. Parece que meu corpo está se encaixando com meu ser. No início da minha transição, eu queria me esconder de tudo e de todos; hoje, faço questão de mostrar essa jornada nada fácil. Coloco minha cara para ser julgada de todas as formas”, escreveu Maya ao comentar sobre o processo.
E ela bem diz que quer “ficar bonitona”. “Eu não quero mais ficar magra, não. Eu quero ficar gostosa”, afirmou ela. Em seu perfil no Instagram, a influencer compartilhou que se submeteu a um aumento da prótese de silicone que tem no bumbum, em abril deste ano. Antes, em dezembro, ela já vinha realizando intervenções na região.
A influencer também costuma realizar uma série de procedimentos periódicos para melhora da estética da pele. Os internautas que acompanham Maya a apoiam neste processo. “Só quem é trans pra entender esse tanto de cirurgias. Pra ter a feminilização desejada o processo é longo e caro. Maya é uma privilegiada que tem condições financeiras pra realizar todas as cirurgias”, comentou uma.