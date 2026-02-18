Para não deixar de existir, a equipe precisou mudar para Baku, a capital do país. E, mesmo distante da maior parte dos torcedores, foi lá que se firmou como a maior potência e símbolo máximo do futebol do Azerbaijão.
Dirigido desde 2008 pelo mesmo técnico (Gurban Gurbanov), o Qarabag ganhou 14 das últimas 15 edições do campeonato nacional. É também o único clube da sua nação que consegue resultados minimamente expressivos no cenário continental.
O hoje adversário do Newcastle esteve na fase de grupos da Champions em 2017/18 e descolou dois empates com o Atlético de Madri. Duas temporadas atrás, chegou até as oitavas de final da Liga Europa e vendeu cara a eliminação para o Bayer Leverkusen, que se sagraria campeão alemão meses mais tarde.
Agora, conquistou suas primeiras vitórias na etapa principal do torneio número um da Uefa (bateu Benfica, Copenhague e Eintracht Frankfurt), terminou a fase de liga na 22ª posição, à frente de Napoli, Ajax, Villarreal e Olympique de Marselha, por exemplo, e obteve a classificação inédita para os playoffs.
Mas o que aconteceu com a casa do Qarabag? Desde 2020, Aghdam está novamente sob controle dos azerbaijanos. A cidade tem passado nos últimos anos por um processo de reconstrução, que ainda não chegou ao fim. Faz parte dos planos do clube retornar para o seu antigo lar. No entanto, nem sequer há um prazo definido para que isso aconteça.
Champions 2025/26
Assim como aconteceu na temporada passada, quando passou por uma grande revolução no formato de disputa, a Champions inicia seus mata-matas decisivos com um playoff reunindo os times que ficaram entre a nona e a 24ª posição na fase de liga.