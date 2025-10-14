O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), por meio do Laboratório de Inovação (Toada Lab), inicia, nesta segunda-feira (13/10), a votação interna da 3ª edição do Programa Práticas 5 Estrelas. A iniciativa convida servidores, servidoras, magistrados e magistradas a participarem do processo de escolha das práticas que estão promovendo transformação e inovação no âmbito do Judiciário maranhense.
Após a fase de apresentações das nove práticas finalistas, chega o momento de reconhecer os projetos que se destacaram pela criatividade, eficiência e impacto social. As iniciativas finalistas apresentam soluções inovadoras que aprimoram serviços, fortalecem a atuação institucional e tornam a Justiça mais próxima da sociedade.
COMO PARTICIPAR DA VOTAÇÃO
Todos/as os/as servidores/as e magistrados/as do TJMA estão convidados a participar. Cada pessoa poderá votar uma única vez, indicando as práticas que considera merecedoras do 1º, 2º e 3º lugar.
Para votar, basta acessar o formulário eletrônico disponível no link abaixo:
Vote aqui nas práticas finalistas do Programa Práticas 5 Estrelas 2025
O período de votação vai de 13 a 20 de outubro, até às 18h.
PREMIAÇÃO E RECONHECIMENTO
As três práticas mais votadas serão premiadas durante a cerimônia de encerramento do programa. Os prêmios são:
- 1º lugar: notebook
- 2º lugar: tablet
- 3º lugar: smartphone
Além disso, as iniciativas vencedoras receberão troféus e terão o reconhecimento registrado nos assentos funcionais.
Por que votar?
Ao participar da votação, servidores/as e magistrados/as contribuem para valorizar o trabalho de colegas que estão inovando e construindo um Judiciário mais eficiente e colaborativo. A iniciativa também fortalece a cultura de melhoria contínua e o espírito de cooperação dentro da instituição.
MAIS INFORMAÇÕES
Para mais informações, os/as interessados/as podem entrar em contato com o Toada Lab – Laboratório de Inovação pelo telefone/WhatsApp (98) 2055-2644 ou pelo e-mail toada.lab@tjma.jus.br.
Agência TJMA de Notícias
asscom@tjma.jus.br