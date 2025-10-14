Vencedor do confronto garante vaga direta na Copa do Mundo de 2026
Em clima de final, Arábia Saudita e Iraque se enfrentam nesta terça-feira (14), às 15h45 (de Brasília), em Jidá, pela última rodada da quarta fase das Eliminatórias da Ásia. Na liderança do Grupo B, os sauditas jogam por um empate para confirmar a vaga na Copa do Mundo de 2026. Contudo, os iraquianos têm a mesma pontuação e também jogam a vida pela classificação.
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Disney+.
Como chega a Arábia Saudita
A Arábia Saudita busca disputar a Copa do Mundo pela sétima vez na história. Dessa forma, para assegurar a classificação, joga por um empate dentro de casa. Afinal, os sauditas venceram a Indonésia por 3 a 2, na primeira rodada, e levam vantagem no critério de desempate, já que o Iraque venceu por 1 a 0.
Para o jogo decisivo contra o Iraque, o técnico Hervé Renard vai ter quase todo mundo à disposição. Exceto Zaid Tahseen. Afinal, ele foi expulso contra a Indonésia. Dessa forma, cumpre suspensão automática. Por outro lado, os sauditas apostam suas fichas no talento de Salem Al-Dawsari e no decisivo Al-Buraikan.
Como chega o Iraque
O Iraque, por sua vez, vê uma chance de ouro de disputar a Copa do Mundo após 40 anos. Afinal, a última — e até então única — participação dos iraquianos no Mundial aconteceu na edição de 1986. Na época, eles ficaram no Grupo B junto com o anfitrião México, Paraguai e Bélgica. Ao todo, foram três jogos e três derrotas. O único gol do país em Copas foi marcado por Ahmed Radhi, que faleceu em 2021, por Covid-19.
A vitória sobre a Indonésia por 1 a 0 aumentou as chances de classificação do Iraque. Mesmo em caso de empate, a seleção ainda chegaria na última rodada precisando da vitória. Assim, o gol do alívio foi marcado por Zidane Iqbal, que já atuou pelo Manchester United, da Inglaterra. Para a decisão contra a Arábia Saudita, o técnico Graham Arnold não contará com Zaid Tahseen, expulso contra os indonésios.
ARÁBIA SAUDITA X IRAQUE
Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2026 – Grupo B
Data e horário: 14/10/2025, às 15h45 (de Brasília)
Local: Alinma Stadium, em Jidá, Arábia Saudita
ARÁBIA SAUDITA: Al-Aqidi; Boushal, Thakri, Al-Tambakti e Al-Harbi; Nasser Al-Dawsari, Al-Khaibari, Al-Shamat, Al-Juwayr e Salem Al-Dawsari; Al-Buraikan. Técnico: Hervé Renard
IRAQUE: Hassan; Hussein Ali, Younis, Sulaka e Doski; Bayesh, Yakob, Al-Ammari e Rasan; Kareem e Mohanad Ali. Técnico: Graham Arnold
