Prazo para emissão de passaporte aumenta em Porto Alegre

Cidadãos que pretendem emitir ou renovar o passaporte tem enfrentado dificuldades de atendimento na Polícia Federal em Porto Alegre. Não há datas disponíveis para agendamento no mês de março.
Em períodos normais, a espera pela entrega da documentação leva alguns dias. Entre 300 e 350 pessoas são atendidas diariamente na Capital.
A Superintendência da Polícia Federal no Rio Grande do Sul informa que não identificou intercorrências que tenham afetado o processo de emissão do passaporte. A corporação estima que a demanda cresceu por causa do período de férias.
A alta demanda também tem sido percebida nas unidades do interior gaúcho que também emitem passaporte. Após o término das férias de verão, a tendência é que os prazos para agendamento sejam normalizados.
Para quem já tem passagem comprada, a Polícia Federal informa que está atendendo casos urgentes. Um novo documento também deve ser emitido quando o prazo de validade for inferior a seis meses da data da viagem.
Para iniciar o processo no Brasil, o cidadão deve acessar o site gov.br, preencher o formulário e pagar a taxa de Guia de Recolhimento da União (GRU). Atualmente, segundo o governo federal, a taxa comum aplicada à primeira via ou renovação do passaporte custa R$ 257,25.
Caso o cidadão precise emitir seu passaporte em situação de urgência ou emergência, será aplicada uma taxa adicional sobre a taxa comum, totalizando R$ 334,42 para a emissão do documento.