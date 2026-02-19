Lara Perácio, passista da Grande Rio, também aderiu ao “glúteo dos sonhos”. “Sempre tive alguns incômodos com essa região e depois do procedimento, senti uma mudança não só estética, mas principalmente na minha autoestima. Hoje me sinto mais confiante, mais segura e muito mais à vontade para desfilar de biquíni e curtir esse momento”, explica a passista.
Harmonização de glúteo vira tendência entre musas do carnaval Rio
Relacionados
Boto diz que Flamengo está ‘atento’ ao mercado e abre o jogo sobre dificuldade para contratar: ‘Problema é que atingimos nível muito alto’
‘Bicho-Papão’ de 2025, o Flamengo entrará em campo nesta quinta (19) em busca do primeiro título de 2026. Diante do Lanús (ARG), em Buenos Aires, o Rubro-Negro disputa a partida…Leia Mais
Prazo para emissão de passaporte aumenta em Porto Alegre
Entre 300 e 350 pessoas são atendidas diariamente na CapitalCamila Hermes / Agencia RBS Cidadãos que pretendem emitir ou renovar o passaporte tem enfrentado dificuldades de atendimento na Polícia Federal…Leia Mais