Boto diz que Flamengo está 'atento' ao mercado e abre o jogo sobre dificuldade para contratar: 'Problema é que atingimos nível muito alto'

‘Bicho-Papão’ de 2025, o Flamengo entrará em campo nesta quinta (19) em busca do primeiro título de 2026. Diante do Lanús (ARG), em Buenos Aires, o Rubro-Negro disputa a partida de ida na decisão da CONMEBOL Recopa. O duelo terá transmissão ao vivo no plano premium do Disney+, às 21h30 (de Brasília).
Responsável pela condução do departamento de futebol desde o início da gestão Bap no clube, José Boto abriu o jogo à ESPN sobre as dificuldades enfrentadas para reforçar o elenco, ainda mais no atual cenário do plantel à disposição do técnico Filipe Luís.
“As dificuldades são jogadores que servem para esse elenco. Tanto para compor, quanto para elevar o nível. São jogadores de um nível muito alto e que muitos deles não têm ainda aquela [ideia] na cabeça de estarem no Brasil, ou de terem o Brasil como destino bom de carreira”, disse o executivo à ESPN enquanto caminhava pela região de Puerto Madero, em Buenos Aires, horas antes da partida pela Recopa.
“Jogadores europeus e jogadores brasileiros na Europa e que ainda veem um retorno ao Brasil como um projeto de carreira. É uma situação de mercado que o Brasil, embora tenha evoluído muito nessa parte de atrair jogadores, e nós trouxemos jogadores muito importantes no futebol europeu, ainda não tem a força que tem algumas das ligas europeias. O problema é que atingimos um nível muito alto, um nível em que só esses jogadores é que nos servem”.
O Flamengo acertou até agora as chegadas do zagueiro Vitão, do goleiro Andrew e do meia Lucas Paquetá para a temporada. Ainda assim, o departamento de futebol segue atento ao mercado em busca de oportunidades que se encaixem no padrão rubro-negro.
José Boto despista sobre renovações de Bruno Henrique e Cebolinha: ‘No seu tempo vamos tratar desses assuntos’
Dirigente rubro-negro falou com exclusividade à ESPN horas antes do jogo de ida da Recopa
“Um time de alto nível, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, tem que estar sempre atento e mapeando o mercado. Temos pessoas para isso e que estão sempre atentas. Não só para descobrir jogadores, mas para perceber algumas situações que podem ser favoráveis a nós. Isso é um trabalho diário”, disse Boto, que se esquivou sobre as renovações de contrato com Bruno Henrique e Everton Cebolinha, cujos contratos chegam ao fim em dezembro.
“No seu tempo nós vamos tratar desses assuntos”.
Onde assistir a Lanús x Flamengo?
Lanús x Flamengo, pela CONMEBOL Recopa, nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), tem transmissão ao vivo no plano premium do Disney+.