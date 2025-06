Prefeitura da região de Goioerê abre concurso com 29 vagas em 9 cargos – CONFIRA

A Prefeitura de Formosa do Oeste, no oeste do Paraná, abriu um concurso público com 29 vagas, mais formação de cadastro reserva. Os salários variam de R$ 1.787,22 a R$ 7.363,23, a depender do cargo escolhido.

Conforme edital, as vagas são para médico, nutricionista, psicólogo, cuidador, engenheiro, entre outros cargos. As oportunidades são para candidatos com nível fundamental, médio/técnico e superior.



As inscrições podem ser feitas pelo site do concurso até 17 de junho, com taxa que varia entre R$ 60 a R$ 120. Candidatos atendidos por lei têm até 6 de junho para solicitar isenção do boleto.



VEJA VAGAS E SALÁRIOS

MOTORISTA – 7 vagas + cadastro reserva – carga horária de 40h semanais – salário de R$ 1.787,22.

.

AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL – 2 vagas + cadastro reserva – carga horária de 30h semanais – salário de R$ 1.787,22

Cuidador – 4 vagas + cadastro reserva – carga horária de 24×12 semanais – salário de R$ 2.671,20;

.

EDUCADOR SOCIAL – 2 vagas + cadastro reserva – carga horária de 40h semanais – salário de R$ 1.787,22.

Nível Superior

.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I – 7 vagas + cadastro reserva – carga horária de 30h semanais – salário de R$ 1.787,22;

.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II – 3 vagas + cadastro reserva – carga horária de 40h semanais – salário de R$ 2.286,03;

.

ENGENHEIRO CIVIL – 1 vaga + cadastro reserva – carga horária de 40h semanais – salário de R$ 6.093,72;

.

FISCAL DE TRIBUTOS, Obras e Posturas Públicas – 1 vaga + cadastro reserva – carga horária de 40h semanais – salário de R$ 3.325,14

.

MÉDICO – 1 vaga + cadastro reserva – carga horária de 20h semanais – salário de R$ 7.363,23;

.

PSICÓLOGO – 1 vaga + cadastro reserva – carga horária de 20h semanais – salário de R$ 4.365,24.

Fonte: www.goio.news