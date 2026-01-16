Convênio amplia oportunidades de formação para estudantes do município
A Prefeitura de Parauapebas renovou o convênio com a Universidade do Estado do Pará (UEPA), garantindo a continuidade da oferta de cursos de graduação e pós-graduação no município. A parceria foi oficializada por meio do 3º Termo Aditivo ao Convênio nº 009/2019, publicado no Diário Oficial.
Com a renovação, o convênio tem sua vigência prorrogada até 31 de dezembro de 2027, assegurando a permanência das atividades acadêmicas e fortalecendo o acesso ao ensino superior e à qualificação profissional para a população de Parauapebas e região.
A iniciativa integra a política municipal de incentivo à educação e ao desenvolvimento humano, ampliando as oportunidades de formação e contribuindo para a capacitação de profissionais em áreas estratégicas para o crescimento do município. A gestão municipal segue investindo em parcerias institucionais que ampliam o acesso ao conhecimento, fortalecem a educação e contribuem para o futuro da cidade.
A parceria com a UEPA reforça o compromisso da prefeitura em promover educação de qualidade, democratizar o acesso ao ensino superior e fomentar o desenvolvimento social e econômico por meio da formação acadêmica.
Texto: Marcelo Duarte
Assessoria de Comunicação/ PMP 2026
