Evento tradicional reúne aprovados, familiares e veteranos para celebrar a divulgação do resultado

O resultado do Vestibular 2026 da Universidade Federal do Paraná (UFPR) será divulgado nesta sexta-feira (16), junto com a lista de aprovados no processo seletivo do curso de Licenciatura em Letras Libras. Os aprovados estão convidados a comemorar no tradicional Banho de Lama em Curitiba. O evento ocorre no campus Agrárias a partir do meio-dia, e é aberto para candidatos, amigos e familiares.

A homologação do resultado está marcada para as 14h. Os vestibulandos poderão conferir a lista de aprovados no local e também no site do Núcleo de Concursos da UFPR.

O Vestibular 2026 oferta 5.313 vagas, distribuídas em 143 cursos de graduação. Foram 39.565 inscritos, o maior número de candidatos desde 2019, com crescimento de cerca de 7% em relação ao ano anterior. Do total, 3.177 eram treineiros e 36.388 concorreram efetivamente às vagas. Participaram 9.197 candidatos da segunda fase, que contou com provas de compreensão e produção de textos e, para 40 cursos, provas específicas.

Para o Reitor da UFPR, professor Marcos Sunye, ingressar em uma universisdade pública de excelência como a UFPR é muito mais que a vitória de passar no vestibular.

“Nossos alunos têm mais é que comemorar sim. E muito, porque a UFPR não é apenas a possibilidade de um curso superior; é ter acesso à melhor experiência formativa do Brasil, é poder iniciar-se na pesquisa e se tornar pesquisador onde a ciência acontece de verdade, é abrir portas para o mundo através de intercâmbios, é ir à sociedade devolver tanto conhecimento através da extensão. E tudo isso de graça e com políticas de apoio, políticas de permanência e acolhimento”, disse Sunye.

Banho de Lama: o que você precisa saber

O Banho de é uma festa tradicional, supervisionada e de participação totalmente voluntária. Nenhum calouro é obrigado a entrar na piscina ou participar das atividades. O campus Agrárias estará liberado para a entrada de pedestres no evento; não haverá estacionamento disponível.

Os portões serão abertos ao meio-dia e a festa ocorre até as 18h. Os calouros serão recebidos pelos veteranos, que estarão nas barracas dos cursos. Veja o mapa das barracas aqui.

Para animar ainda mais a festa, o Banho de Lama terá MPB, samba e forró ao som de Gabriela Napolitano, acadêmica do curso de Licenciatura em Música da UFPR, ao lado de seu trio, já conhecido na cena do samba curitibano. A programação também conta com apresentação da União de Baterias da UFPR.

Haverá chuveiros disponíveis para os calouros no campus. É proibida a venda e o consumo de bebidas alcoólicas.

O evento contará com a transmissão ao vivo da UFPR TV pelo YouTube a partir das 13h30.

