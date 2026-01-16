Evento tradicional reúne aprovados, familiares e veteranos para celebrar a divulgação do resultado
O resultado do Vestibular 2026 da Universidade Federal do Paraná (UFPR) será divulgado nesta sexta-feira (16), junto com a lista de aprovados no processo seletivo do curso de Licenciatura em Letras Libras. Os aprovados estão convidados a comemorar no tradicional Banho de Lama em Curitiba. O evento ocorre no campus Agrárias a partir do meio-dia, e é aberto para candidatos, amigos e familiares.
A homologação do resultado está marcada para as 14h. Os vestibulandos poderão conferir a lista de aprovados no local e também no site do Núcleo de Concursos da UFPR.
O Vestibular 2026 oferta 5.313 vagas, distribuídas em 143 cursos de graduação. Foram 39.565 inscritos, o maior número de candidatos desde 2019, com crescimento de cerca de 7% em relação ao ano anterior. Do total, 3.177 eram treineiros e 36.388 concorreram efetivamente às vagas. Participaram 9.197 candidatos da segunda fase, que contou com provas de compreensão e produção de textos e, para 40 cursos, provas específicas.
Para o Reitor da UFPR, professor Marcos Sunye, ingressar em uma universisdade pública de excelência como a UFPR é muito mais que a vitória de passar no vestibular.
“Nossos alunos têm mais é que comemorar sim. E muito, porque a UFPR não é apenas a possibilidade de um curso superior; é ter acesso à melhor experiência formativa do Brasil, é poder iniciar-se na pesquisa e se tornar pesquisador onde a ciência acontece de verdade, é abrir portas para o mundo através de intercâmbios, é ir à sociedade devolver tanto conhecimento através da extensão. E tudo isso de graça e com políticas de apoio, políticas de permanência e acolhimento”, disse Sunye.
Banho de Lama: o que você precisa saber
O Banho de é uma festa tradicional, supervisionada e de participação totalmente voluntária. Nenhum calouro é obrigado a entrar na piscina ou participar das atividades. O campus Agrárias estará liberado para a entrada de pedestres no evento; não haverá estacionamento disponível.
Os portões serão abertos ao meio-dia e a festa ocorre até as 18h. Os calouros serão recebidos pelos veteranos, que estarão nas barracas dos cursos. Veja o mapa das barracas aqui.
Para animar ainda mais a festa, o Banho de Lama terá MPB, samba e forró ao som de Gabriela Napolitano, acadêmica do curso de Licenciatura em Música da UFPR, ao lado de seu trio, já conhecido na cena do samba curitibano. A programação também conta com apresentação da União de Baterias da UFPR.
Haverá chuveiros disponíveis para os calouros no campus. É proibida a venda e o consumo de bebidas alcoólicas.
O evento contará com a transmissão ao vivo da UFPR TV pelo YouTube a partir das 13h30.
Serviço
Banho de Lama 2026
- Data: 16/01/2026
- Horário: das 12h às 18h; o resultado do Vestibular 2026 será divulgado às 14h
- Local: Campus Agrárias da UFPR
- Entrada e saída exclusivamente pela Rua dos Funcionários, 1540
- O acesso ao campus estará liberado apenas para pedestres.
Para a comunidade da UFPR, o Restaurante Universitário (RU) Agrárias estará disponível das 11 horas às 13 horas. Já o Intercampi terá um horário de funcionamento especial para atender os estudantes que participarão do Banho de Lama. No campus Agrárias, os ônibus vão parar na Rua dos Funcionários, na parte externa do campus. Confira aqui o itinerário.