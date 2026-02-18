Programa explica o que é e quando configura delito a omissão de socorro

Nesta semana, o MP Responde traz questões relacionadas ao crime de omissão de socorro, especificamente em relação a quem presencia um acidente de trânsito com vítima e a crianças perdidas. Quem esclarece as dúvidas é o Promotor de Justiça Elder Teodorovicz, do Ministério Público do Paraná. Confira as perguntas:
Se eu vejo uma criança sozinha perdida na rua, o que eu devo fazer?
Quem testemunha um acidente de trânsito com vítimas tem que prestar socorro?
Serviço à população – O MP Responde tem o formato de spot com aproximadamente um minuto de duração, nos quais procuradores e promotores de Justiça respondem perguntas relacionadas ao trabalho do Ministério Público e a assuntos jurídicos.
Os spots podem ser veiculados gratuitamente por qualquer rádio interessada. As perguntas são baseadas em questões da comunidade que chegam ao MPPR, e também é possível sugerir temas. Os contatos são o e-mail: [email protected] ou nossas redes sociais, no perfil @mpparana.
Podcasts – Os programas de rádio do MPPR também são disponibilizados nas plataformas Spotify e Apple.
