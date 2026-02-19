Confira a programação da Band nesta quinta, 19 de fevereiro de 2026:
07h00 – Valor da Vida
08h00 – AgroBand
08h15 – Oração do Dia com Profeta Vinícius Iracet
08h20 – Bora Brasil
11h00 – Jogo Aberto
12h00 – Jogo Aberto – Debate
13h00 – Os Donos da Bola
14h30 – Melhor da Tarde
16h00 – Brasil Urgente
19h20 – Jornal da Band
20h30 – Cruel Istambul
21h25 – Show da Fé
22h20 – Perrengue do Dia
22h45 – Melhor da Noite
00h00 – Jornal da Noite
01h00 – Esporte Total
02h00 – Igreja Universal do Reino de Deus
Vale lembrar que a programação é fornecida pela assessoria de imprensa da Band e pode sofrer modificações sem aviso prévio.
