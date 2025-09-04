– – CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE – –

Nesta quinta-feira (04), a programação da TV Globo traz uma seleção variada para todos os gostos. O dia começa cedo com o Hora Um e as principais notícias no Bom Dia Brasil. Pela manhã, o entretenimento fica por conta de Encontro com Patrícia Poeta e Mais Você. À tarde, destaque para a Sessão da Tarde com o filme Os Suburbanos – O Filme e o clássico Vale a Pena Ver de Novo com A Viagem. À noite, o Jornal Nacional antecede a exibição de Vale Tudo e a emoção do Futebol, garantindo informação e diversão até a madrugada.

Programação completa da TV Globo

Source link