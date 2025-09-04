A Argentina enfrenta a Venezuela nesta quinta-feira, 4, pela 17ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. O duelo será no Estádio Monumental, em Buenos Aires, às 20h30 (horário de Brasília).
A Argentina já garantiu sua vaga na Copa de 2026 e lidera com folga a classificação, somando 35 pontos. Esse confronto, no Monumental, tem caráter simbólico por ser possivelmente o último jogo de Lionel Messi em eliminatórias na sua terra natal. O técnico Lionel Scaloni confirmou: “Leo joga amanhã.
Já a Venezuela, com 18 pontos na 7ª colocação, sonha com sua primeira classificação para um Mundial — ainda que via repescagem.
Nos cinco últimos embates entre as seleções, a Argentina venceu três vezes, a Venezuela conquistou uma vitória, e houve um empate. O último encontro terminou em 1 a 1 em outubro de 2024 nas eliminatórias.
Como assistir ao jogo entre Argentina e Venezuela?
Argentina e Venezuela vão jogar nesta quinta, 4, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Monumental, em Buenos Aires, pela 17ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão exclusiva do Sportv3.
Prováveis escalações:
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada. Técnico: Lionel Scaloni.
Venezuela: Rafael Romo; Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Jon Aramburu, Miguel Navarro; José Andrés Martínez, Jefferson Savarino, Telasco Segovia, Yeferson Soteldo; Josef Martínez, Salomón Rondón. Técnico: Fernando Batista.
Odds para Argentina e Venezuela:
Resultado final
Betano: Argentina (1.28) – Empate (5.40) – Venezuela (11.75)
Bet 365: Argentina (1.25) – Empate (5.25) – Venezuela (15.00)
Arbitragem:
- Árbitro principal: Piero Maza (Chile)
- Assistentes: Claudio Urrutia (Chile) e José Retamal (Chile)
- Quarto árbitro: Felipe González (Chile)
- Árbitro de vídeo (VAR): Juan Lara (Chile)
- Assistente do VAR (AVAR): Edson Cisternas (Chile)