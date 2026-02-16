Pronostico Sinner-Machac quote primo turno torneo Atp 500 Doha

Nel torneo Atp 500 in programma in Qatar, subito il ceco per il tennista azzurro che torna dopo la sconfitta in semifinale a Melbourne contro Djokovic
In attesa di vedere se ci sarà in finale il primo scontro ufficiale a livello Atp del 2026 tra Sinner ed Alcaraz, il numero due del mondo tornerà in campo per affrontare il primo turno del torneo di Doha e ricominciare la scalata al primo posto nel ranking che appartiene allo spagnolo. Scopriamo pronostico e quote di Sinner-Machac in programma lunedì 16 febbraio alle ore 17.30.
PRONOSTICO SINNER-MACHAC QUOTE
Sinner arriva a Doha dopo la cocente delusione di Melbourne dove non è riuscito a difendere il titolo conquistato nel 2024 e nel 2025. Letale la sfida con Djokovic in semifinale: la sconfitta per Jannik è stata pesante anche per il ranking Atp dove si trova al secondo posto con 10.300 punti contro i 13.150 di Alcaraz, saldo al vertice almeno per qualche mese. Ma dal torneo di Doha fino agli Internazionali d’Italia l’azzurro avrà tutto da guadagnare e niente da difendere considerando la sospensione della stagione scorsa per il caso Clostebol che gli impedì di scendere in campo per tre mesi.
Sinner a Doha ripartirà dal primo turno contro il ceco Machac, con cui è in vantaggio nei precedenti per 2-0. Entrambe le sfide risalgono al 2024: vittoria in due set in semifinale a Shanghai e anche nei quarti a Miami. Lo stesso risultato, ovviamente, va tenuto in considerazione per il match in Qatar: il 2-0 nel set betting si trova in lavagna a 1,25 su Bet 365, a 1,18 su William Hill e Eurobet e a 1,17 su Netbet.
IL CECO GIA’ VINCENTE
Thomas Machac ha iniziato la stagione vincendo il titolo di Adelaide battendo in finale Humbert: grazie a quel risultato, è salito nella posizione numero 31 del rankig. E agli Australian Open ha messo sotto pressione il nostro Musetti, che alla fine ha vinto la sfida solo al quinto set. Segnali di un giocatore in crescita, capace di alternare un ottimo gioco da fondo campo a qualche colpo al volo sotto rete. A Montepellier, prima del viaggio a Doha, si era ritirato contro Gea per un malore e dopo aver vinto il primo set. A conferma delle sue ottime condizioni di forma, ricordiamo che Machac prima di arrivare al match con Musetti a Melbourne aveva battuto anche Tsitsipas in quattro set e Dimitrov in tre. Da valutare per il debutto in Qatar contro Jannik Sinner nel conteggio dei giochi complessivi l’Over 18,5 che si trova in lavagna a 1,80 su Bet365, Netbet e Eurobet e a 1,79 su William Hill.
