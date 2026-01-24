Próxima semana será decisiva para acerto entre Flamengo e West Ham

A janela de transferências na Inglaterra vai se encerrar no dia 2 de fevereiro (segunda-feira) e, até o momento, o West Ham não se movimentou para procurar um substituto. Isso diz muito sobre como o clube europeu se posiciona na negociação. Os ingleses batem o pé pela permanência de Paquetá até maio, quando termina a Premier League, mesmo não sendo o desejo do jogador.

Source link