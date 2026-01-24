A janela de transferências na Inglaterra vai se encerrar no dia 2 de fevereiro (segunda-feira) e, até o momento, o West Ham não se movimentou para procurar um substituto. Isso diz muito sobre como o clube europeu se posiciona na negociação. Os ingleses batem o pé pela permanência de Paquetá até maio, quando termina a Premier League, mesmo não sendo o desejo do jogador.
Próxima semana será decisiva para acerto entre Flamengo e West Ham
Relacionados
Aumentar Resolução de Imagem: Como Melhorar Resolução de Imagem Online Grátis Sem Perder Qualidade
Com o crescimento do marketing digital, redes sociais e e-commerce, a qualidade das imagens se tornou um fator decisivo para o sucesso de qualquer projeto online. Imagens borradas, pixeladas ou…
Rybakina vs. Tereza Valentova Prediction, Odds to Win Australian Open
Elena Rybakina (No. 5 ranking) will face Tereza Valentova (No. 54) in the Round of 32 of the Australian Open on Saturday, January 24. Rybakina is favored over Valentova in…