Próximo capítulo da novela, quarta, 28 de janeiro · Notícias da TV

Próximo capítulo da novela, quarta, 28 de janeiro

Confira o resumo do próximo capítulo de Rainha da Sucata, novela reprisada pela Globo no Vale a Pena Ver de Novo, que vai ao ar nesta quarta-feira (28):

Betinho revela ao filho que ouviu a declaração de Laurinha e diz que aceita que os dois tenham um relacionamento, mas Edu recusa, porque não a ama. Armênia vê a foto dos filhos no jornal e resolve viajar com Moreiras para procurá-los no Rio. Dalva decide contar a Maria do Carmo o que sabe sobre Laurinha.

Dalva revela a Maria do Carmo que seu marido teve um caso com Laurinha, engravidando-a, e acrescenta que vai se vingar desta traição. Edu pede à madrasta para ser uma ótima esposa para Betinho. Laurinha acha que Edu quis dizer que se casará com ela quando o pai falecer.

Jonas descobre que o dinheiro de Onofre está na Suíça. Armênia acha os filhos com Ingrid no Rio e bate neles. Isabelle fala a Renato dos recibos falsos que Armênia lhe deu. Maria do Carmo é solta. Saldanha vê Edu observando-a sair da prisão.

