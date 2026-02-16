Próximo capítulo da novela, terça, 17 de fevereiro · Notícias da TV

Confira o resumo do próximo capítulo de Terra Nostra, reprise da Globo, que vai ao ar nesta terça (17):
Juanito está com difteria e ficou internado. Matteo consola Giuliana , que se sente culpada. Hortência vai ao hospital. Rosana vai ao escritório e fica sabendo que Matteo não trabalha mais lá e sobre a doença de Juanito. Angélica interroga Matilde sobre o tal almoço no trem. Gumercindo se orgulha do filho varão. Mariana decide visitar Juanito.
Gumercindo e Maria do Socorro têm medo que ela traga a doença para dentro da sua casa. Marco Antônio conforta Giuliana e leva-a ao hospital. Mariana consegue furar o isolamento e o médico avisa que não há esperanças para Juanito. Ela acalenta o menino nos braços. A mãe de Juanito é chamada. Hortência e Giuliana atendem ao mesmo tempo ao chamado.
Elas recebem chocadas a notícia que o menino não resistiu. Marco Antônio ampara Giuliana. Matteo chega, estranha a situação, mas tudo compreende ao ver as lágrimas da mulher. Hortência e Dolores se abraçam desesperadas. Janete e Marco Antônio levam Aninha para a casa deles. Paola e Francesco temem pela saúde da filha.
Josué sugere a Janete que eles tenham um lugar só para eles. Anacleto e Francesco discutem como sempre. Giuliana fica mais arrasada ainda ao ver que Aninha não está na pensão. Matteo chora em seus braços. Antenor se ressente por não conseguir emprego. Francesco estranha ao saber que Janete está de bem com o mundo e até aceita conversar com ele sobre a mansão.
