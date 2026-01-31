PUCPR Idiomas abre inscrições para comunidade.

Matrículas para os cursos de Inglês, Espanhol, Francês, Alemão, Italiano e Japonês podem ser feitas até 31 de março; teste de nivelamento é gratuito

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) está com as inscrições abertas para os cursos de línguas estrangeiras. A Universidade abre suas portas para a comunidade por meio do PUCPR Idiomas, com cursos de Inglês, Espanhol, Francês, Alemão, Italiano e Japonês a partir dos 14 anos. Seja presencialmente em Curitiba ou no formato online ao vivo, aprender um novo idioma pode ser o primeiro passo para vivenciar a estrutura do Câmpus Curitiba da Universidade.

Os cursos são abertos à comunidade e atendem desde adolescentes a partir dos 14 anos até profissionais que buscam crescimento de carreira, fluência para o mercado de trabalho, preparação para intercâmbios, vestibulares ou certificações de proficiência. Além disso, o PUCPR Idiomas também atrai pessoas interessadas em desenvolvimento pessoal, viagens e novas culturas.

Para quem sonha em estudar na PUCPR no futuro, a escola de idiomas funciona como uma verdadeira porta de entrada, permitindo vivenciar a estrutura do Câmpus Curitiba antes mesmo de iniciar uma graduação ou pós-graduação. Já para quem não está em Curitiba, a modalidade Online ao Vivo garante a mesma qualidade acadêmica, de onde estiver, no Brasil.

A excelência do PUCPR Idiomas começa pelo corpo docente. Os professores são altamente qualificados, especializados no ensino de línguas e, em sua maioria, possuem vivência internacional fator essencial para levar às aulas situações reais de comunicação e aspectos culturais dos países onde os idiomas são falados.

A metodologia prioriza aulas práticas e interativas, estimulando o estudante a se comunicar desde o primeiro dia. As quatro habilidades fundamentais ler, ouvir, falar e escrever — são desenvolvidas de forma equilibrada, integrando gramática, vocabulário e comunicação em contextos reais.

Outro diferencial está no material didático, escolhido entre editoras renomadas mundialmente. No inglês, por exemplo, os estudantes utilizam conteúdo da National Geographic Learning, que garantem aprendizado atualizado, conectado a temas globais, cultura e inovação. Cada idioma conta com materiais específicos, alinhados aos níveis e objetivos dos cursos, respeitando padrões internacionais de ensino.

Flexibilidade que se adapta à sua rotina

O PUCPR Idiomas oferece cursos presenciais e online ao vivo, permitindo que o aprendizado se encaixe no dia a dia do estudante sem abrir mão da excelência.

Atualmente, a Instituição disponibiliza cursos de Inglês, Espanhol, Francês, Alemão, Italiano e Japonês, com turmas organizadas por nível de conhecimento. Para facilitar ainda mais o início dos estudos, o estudante pode realizar um teste de nivelamento gratuito, eliminando barreiras e garantindo que ele comece exatamente no nível adequado.

Cursos personalizados para empresas

Além dos cursos regulares, o PUCPR Idiomas também oferece soluções In Company, desenvolvidas sob medida para empresas. Nesse formato, equipes aprendem no ritmo e no formato mais adequados às necessidades do negócio, com foco em comunicação profissional, vocabulário técnico e objetivos específicos de cada organização.

Aprender idiomas é investir no futuro

Em um mercado cada vez mais globalizado, dominar um segundo idioma deixou de ser diferencial e se tornou necessidade. Com estrutura universitária, professores qualificados, metodologia moderna e flexibilidade de formatos, o PUCPR Idiomas se consolida como uma opção acessível e de alto nível para quem deseja evoluir pessoal e profissionalmente.

Quer descobrir seu nível e dar o primeiro passo para aprender um novo idioma? Faça o teste de nivelamento gratuito e acompanhe as novidades dos cursos.

Serviço:

PUCPR Idiomas

Inscrições até 31 de março de 2026

Cursos: Inglês, Espanhol, Francês, Alemão, Italiano e Japonês;

Whatsapp: 41 99927-0087

Para mais informações e valores acesse o site: https://idiomas.pucpr.br/