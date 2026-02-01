Quando a segunda parte da Temporada 4 de Bridgerton será lançada? Veja data e hora

O mês de fevereiro está se aproximando rapidamente e, com ele, chega a aguardada conclusão da Temporada 4 de Bridgerton. Assim como fez no passado, a Netflix decidiu dividir a trama em dois Volumes como forma de alimentar a curiosidade dos fãs e o desejo de assistir os novos episódios assim que eles forem liberados.

Os novos episódios do show que mistura elementos de época e modernos se focam na saga de Benedict, até então considerado o solteirão da família Bridgerton. Conforme a primeira metade do arco já mostrou, ele finalmente encontra em Sophie Baek aquela capaz de acabar com sua solidão.

smart_display Nossos vídeos em destaque

Quando estreia o Volume 2 da Temporada 4 de Bridgerton?

Enquanto o primeiro Volume da Temporada 4 de Bridgerton chegou à Netflix no dia 29 de janeiro, a segunda parte só estreia no dia 26 de fevereiro. Segundo o streaming, cada metade do arco vai ter 4 capítulos no total, cada um com uma duração pouco superior a uma hora.

Segundo o streaming, aqueles que pretendem ver os novos episódios sem spoilers vão precisar acordar cedo. Isso porque eles devem ser liberados no Brasil a partir das 5 horas da manhã, no horário de Brasília. Confira o calendário completo.

Bridgerton – Temporada 4 – Volume 1

Episódio 1 – Dia 29 de janeiro;

Episódio 2 – Dia 29 de janeiro;

Episódio 3 – Dia 29 de janeiro;

Episódio 4 – Dia 29 de janeiro.

Bridgerton – Temporada 4 – Volume 2

Episódio 5 – 26 de fevereiro;

Episódio 6 – 26 de fevereiro;

Episódio 7 – 26 de fevereiro;

Episódio 8 – 26 de fevereiro.

A quarta temporada de Bridgerton é uma adaptação do livro Um Distinto Cavalheiro, escrito por Julian Quinn. Embora ele tenha sido o terceiro volume da série em ordem de publicação, a Netflix decidiu adiar um pouco a adaptação de sua trama para criar um show mais coerente com a cronologia única criada para ele.

O que esperar do Volume 2 da Temporada 4 de Bridgerton?

Nos episódios já liberados pelo streaming, vemos Benedict Bridgerton disposto a se manter como um ‘solteirão’ que não firma compromissos com ninguém. No entanto, sua postura muda quando, em meio a um baile de máscaras, ele conhece a Dama de Prata e se apaixona, mesmo sem saber sua verdadeira identidade.

A Temporada 4 de Bridgerton mostra a saga de Benedict. Imagem: Divulgação/Netflix

A partir desse ponto, o protagonista inicia uma busca por Sophie, uma dama que precisa lidar com vários obstáculos que estão em seu caminho. Eles envolvem desde questão relacionadas à sua posição social quanto ao fato de que, assim como seu pretendente, ela não se sente totalmente segura em se apaixonar.

Comente nas redes sociais do Minha Série! Estamos no Threads, Instagram, TikTok e até mesmo no WhatsApp. Venha acompanhar filmes e séries com a gente!