Atacante do São Paulo pode parar na Europa em julho

O São Paulo começou a conviver com um novo tema fora de campo envolvendo Gonzalo Tapia. Segundo apuração do Bolavip Brasil, o atacante chileno recebeu sondagens recentes do futebol europeu e passou a chamar atenção no mercado internacional.

Tapia jogador do São Paulo comemora seu gol durante partida contra o Corinthians no estádio Arena Corinthians pelo campeonato Paulista 2026. Foto: Marcello Zambrana/AGIF



As consultas chegaram de diferentes países e ligas. Um clube da Bélgica, uma equipe da segunda divisão da Inglaterra, um time da primeira divisão da Itália e também um clube da Alemanha buscaram informações sobre a situação contratual do jogador nos últimos dias.

Apesar do interesse, não existe proposta oficial na mesa do São Paulo até o momento. A diretoria foi informada das sondagens e trata o assunto com cautela, entendendo que o movimento é consequência direta do bom início de Tapia na temporada.

Internamente, o clube vê a valorização como natural. Tapia vem sendo utilizado entre os titulares e ganhou espaço no ataque sob o comando de Hernán Crespo, o que ampliou a visibilidade do jogador fora do país.

Contrato longo e contexto recente pesam na avaliação

Gonzalo Tapia tem contrato até 2029, fator considerado determinante para qualquer avanço nas conversas. O vínculo longo dá segurança ao São Paulo e força o clube a adotar postura firme diante de eventuais propostas que possam surgir.

No início da temporada, o atacante esteve envolvido em uma negociação complexa com o River Plate. Na ocasião, Enzo Díaz permaneceu em definitivo no São Paulo, enquanto Galoppo foi negociado em definitivo com o clube argentino.

SP – SAO PAULO – 18/01/2026 – PAULISTA 2026, CORINTHIANS X SAO PAULO – Tapia jogador do Sao Paulo durante partida contra o Corinthians no estadio Arena Corinthians pelo campeonato Paulista 2026. Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

Desde então, Tapia seguiu no elenco e passou a ser peça frequente no time. O desempenho em campo e a confiança recebida da comissão técnica ajudaram a recolocar o atacante no radar do futebol europeu.

Pessoas próximas ao jogador avaliam que o momento é positivo, mas defendem tranquilidade. A prioridade é seguir jogando, mantendo regularidade e evolução técnica antes de qualquer decisão sobre futuro.

São Paulo observa cenário e evita pressa

No São Paulo, o entendimento é de que não há necessidade de acelerar qualquer definição. A diretoria acompanha o interesse externo, mas reforça que só discutirá o assunto diante de uma proposta oficial e alinhada aos interesses do clube.

Veja também Raphael Veiga vive semana decisiva no Palmeiras, e diretoria avalia com calma possível saída do ídolo

A avaliação interna é de que Tapia ainda pode crescer tecnicamente e gerar retorno esportivo importante na temporada. Por isso, o planejamento atual não prevê saída imediata do atacante.

Com sondagens internacionais, contrato longo e espaço no time, Gonzalo Tapia passa a ser mais um nome valorizado no elenco tricolor, em um cenário que promete novos capítulos ao longo do ano.