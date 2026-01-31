Por fin veremos al Guadalajara de regreso en actividad de Liga MX, pues posterior a la pausa por la actividad de Selección Mexicana, enfrentará la Jornada 4 del Clausura 2026. Los Rojiblancos tendrán que poner pie en el Estadio Libertado Financiera, pensando en llevarse los 3 puntos en disputa con el Atlético San Luis.
Ligar 4 triunfos de 4 en el certamen, confirmar el excelente funcionamiento que ha demostrado y avanzar firmemente como líder del circuito son algunas de las tareas que tiene la oncena de Gabriel Milito ante los potosinos. Para que no te pierdas ningún detalle, aquí te traemos los mejores datos alrededor del choque entre ambos equipos.
¿Cómo llegan?- Con una sólida actuación, Chivas sumó su 3er triunfo del torneo al vencer por 2-1 al Querétaro en el Estadio AKRON. El cuadro de Gabriel Milito es líder con 9 puntos.- Por su parte, el ‘Atleti’ igualó en su visita a Tijuana por 1-1 ante Xolos, con lo que alcanzaron 4 unidades, en el escalón 8 de la clasificación.
¿Qué pasó la última vez que chocaron?- Lo que parecía un partido más del calendario terminó convertido en una declaración de identidad. En la J3 del AP25, el Guadalajara venció por 4-3 a los potosinos, marcando así la primera muestra del estilo que lo llevó a ser lo que es hoy.
¿Dónde ver el partido?- Apoyar al Rebaño no se limita a ir al estadio, también puedes hacerlo desde donde estés. PRESIONA LA IMAGEN para conocer las señales que transmitirán EN VIVO la visita de Chivas a San Luis Potosí.
Los árbitros- Árbitro: Yonatan Peinado Aguirre- Asistente 1: José Ibrahim Martínez Chavarría- Asistente 2: Enríque Isaac Bustos Díaz- Cuarto: Maximiliano Quintero Hernández- VAR: Marco Antonio Ortiz Nava- AVAR: Jesús Aarón Gómez Ruíz