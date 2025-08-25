Depois de uma primeira etapa recheada de shows com grandes nomes da música sertaneja, o palco principal de Barretos recebe, nesta segunda-feira (25), uma apresentação de Frei Gilson. Segundo a mídia local, nenhuma bebida alcoólica será vendida no Parque do Peão na ocasião.
A entrada no evento será solidária, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. A apresentação do Frei está prevista para começar às 20h30, no Palco Estádio.
Quem é Frei Gilson
Frei Gilson é um sacerdote católico e integrante da Fraternidade São João Paulo II e ficou conhecido nas redes sociais por suas lives e músicas religiosas. Nascido em Santo André, em São Paulo, atua na igreja desde muito jovem, tendo sido ordenado sacerdote em dezembro de 2013.
Atualmente, ele é membro da Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo e costuma reunir milhares de fiéis em lives realizadas durante a madrugada. Ele já esteve no centro de polêmicas após falas relacionadas ao papel da mulher em um relacionamento e temas políticos. Ele chegou a ser citado pela Polícia Federal em um relatório que investiga uma tentativa de golpe de estado do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Com sua trajetória como cantor, ele acumula quase 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify, tendo faixas como “Eu Seguirei” e “Acalma Minha Tempestade” como seus maiores sucessos.
Veja a programação da semana em Barretos
Palco Estádio
- 25/08 – Frei Gilson
- 27/08 – Daniel – Projeto “Cê Tá Doido” (part. Ícaro & Gilmar) / Panda / Humberto & Ronaldo
- 28/08 – Ana Castela – Gravação do DVD Herança Boiadeira – Rodeio / Country Beat (part. especial) / Zezé Di Camargo & Luciano / Clayton & Romário
- 29/08 – Chitãozinho & Xororó / Leonardo / Maiara & Maraisa / Jiraya UAI
- 30/08 – Jorge & Mateus – Show 20 anos / Show Barretão 70tão – Rio Negro & Solimões / Cesar Menotti & Fabiano / Edson & Hudson
Palco Amanhecer
- 25/08 – Marcelo Aguiar / Augusto & Atilio
- 26/08 – Alex & Medina / Bruno & Barretto / Jads & Jadson / Open Farra
- 27/08 – João Villa & Rafael / Lorena Cristine
- 28/08 – Cézar & Paulinho / Valéria Barros / Thiago Carvalho / Bruno César & Rodrigo / Netto DJ
- 29/08 – Zé Felipe / Emilio & Eduardo / João Pedro & Cristiano / Danilo & Davi / Loubet
- 30/08 – Trio Parada Dura / Pedro Libe / Bruno Rosa / Fiduma & Jeca
Barretão Elétrico