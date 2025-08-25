Com isso, Celso desiste de revelar suas falcatruas para Candinho. Mais tarde, Estela pede conselho a Dita sobre seu passado e Celso.

Também nesta segunda, Tamires chantageia o Comendador, e esconde a mala de dinheiro de Ernesto. Logo depois, Francine descobre o dinheiro de Tamires e Sabiá decide procurar por Ernesto.

Em outro núcleo, Zé dos Porcos comemora a volta da porca Jurema. No fim do capítulo, Cunegundes arma para que Candinho acredite que Dita ainda está com Quincas.

A novela “Êta Mundo Melhor!”, escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

