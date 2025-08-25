Depois e atingir nova máxima histórica de US$ $4.946 no domingo, o ether cedeu nesta segunda-feira com investidores embolsando os lucros recentes. Desde a última atualização de software em maio, o ether acumula alta de 82%.
Já o bitcoin, que atingiu recorde de US$ 124.128 no último dia 14, aprofundou as perdas e voltou a ser negociado na casa de US$ 112 mil seguindo o movimento global dos ativos de risco após a euforia com a possibilidade de corte de juros nos EUA em setembro.
Segundo Sarah Uska, analista de criptoativos do Bitybank, o fôlego das criptomoedas após a sinalização de corte de juros nos EUA se “mostrou passageiro” e a “realização de lucros rapidamente prevaleceu”. e trouxe o preço de volta para
“Esse comportamento reforça como o bitcoin segue altamente sensível ao ambiente macroeconômico e como ainda encontra dificuldade em sustentar patamares mais elevados sem novos gatilhos de demanda”, disse.
Ela reforça que, na contramão, o ethereum manteve ganhos consistentes e renovou recordes de preço, superando os US$ 4,9 mil e se aproximando da marca histórica de US$ 5 mil. “O avanço tem sido apoiado por fatores estruturais, como a maior atividade em sua rede, a expansão dos ETFs à vista e o aumento do fluxo institucional. O fortalecimento foi tão expressivo que a altcoin ultrapassou o valor de mercado da Netflix, consolidando sua posição entre os ativos globais mais relevantes e demonstrando que seu ciclo de valorização vai além do desempenho do bitcoin”, disse.
Para Ana Mattos, analista técnica e trader da Ripio, o ether iniciou um movimento de correção buscando regiões de liquidez de curto e médio prazo na casa entre US$ 4.325 e US$ 4.200, como ponto de suporte. “Caso entre força compradora e reverta o movimento, haverá resistência nos US$ 4.810 e US$ 4.956”, disse.
Já para o bitcoin, diz a analista, a expectativa é que, se houver continuidade da queda, o preço de principal criptomoeda poderá buscar as regiões de liquidez entre US$ 108.680 e US$ 105.000.
“Contudo, caso entre força compradora, haverá desistências nas faixas de preços dos US$ 115.550 e US$ 117.900”, disse.
Perto das 11h35 (horário de Brasília), o bitcoin operava com baixa de 2,1% nas últimas 24 horas, negociado a US$ 112.056, conforme dados do CoinGecko. Em reais, o bitcoin apresentava desvalorização de 2,45% a R$ 607.812, de acordo com valores fornecidos pelo Cointrader Monitor. Já o ether, moeda digital da rede Ethereum, tinha recuo de 2,3% a US$ 4.660. O valor de mercado somado de todas as criptomoedas do mundo atualmente era de US$ 3,965 trilhões.