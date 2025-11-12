O MP Responde traz nesta semana perguntas sobre matrículas escolares, respondidas pela Promotora de Justiça Marina Zilberknop Mendes, do Ministério Público do Paraná. O tema também é pauta da entrevista da semana do MP no Rádio. Confira a seguir:
– A partir de que idade é obrigatória a matrícula das crianças em uma escola? Os pais que não atentam a isso podem ser responsabilizados?
– O Poder Público é obrigado a garantir vaga na educação básica? Se tiver a vaga negada posso buscar o Ministério Público?
Serviço à população – O MP Responde tem o formato de spot com aproximadamente um minuto de duração, nos quais procuradores e promotores de Justiça respondem perguntas relacionadas ao trabalho do Ministério Público e a assuntos jurídicos. Os spots podem ser veiculados gratuitamente por qualquer rádio interessada. As perguntas são baseadas em questões da comunidade que chegam ao MPPR, e também é possível sugerir temas. Os contatos são o e-mail: [email protected] ou o telefone (41) 3250-4469.
Podcasts – Os programas de rádio do MPPR também são disponibilizados nas plataformas Spotify e Apple.
