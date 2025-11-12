A partir desta quarta-feira, 12 de novembro, o Ministério Público do Paraná, por meio das Promotorias de Justiça de Laranjeiras do Sul, no Centro-Sul do Estado, manterá atendimento descentralizado permanente à população no município de Rio Bonito do Iguaçu. O serviço será prestado todos os dias úteis, das 13 às 18 horas, na Rua Guarapuava, 51, Centro, Rio Bonito do Iguaçu.
Serão atendidas demandas urgentes da população e prestadas orientações jurídicas. As equipes das Promotorias de Justiça também farão o acompanhamento da efetividade das ações de recuperação e assistência em andamento na cidade. O atendimento descentralizado permanente será mantido enquanto houver a necessidade da prestação do serviço à população.
A medida busca atender às necessidades emergenciais da população do município, diante da gravidade da situação decorrente do tornado que atingiu a cidade na última sexta-feira, 7 de novembro, e que levou à decretação de calamidade pública pelo Governo do Estado.
Informações para a imprensa:
Assessoria de Comunicação
[email protected]
(41) 3250-4264