O Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo de Guarapuava do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou nesta terça-feira, 11 de novembro, a Operação Tríade, que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. Foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e oito mandados de busca e apreensão, todos no município de Guarapuava, no Centro Sul do estado. As investigações sobre os fatos demonstraram que os alvos dos mandados possuem envolvimento com tráfico de drogas e facção com atuação nacional.
Acesse álbum de fotos da Operação
Durante o cumprimento das ordens judiciais, foi realizada uma prisão em flagrante por posse de munição e apreendidas 74 munições de três calibres diferentes, oito aparelhos de telefone celular, um notebook, cerca de R$ 900 em espécie, além de dois cadernos com anotações.
