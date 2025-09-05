A quinta-feira (4) amanheceu com aquele clima que faz qualquer um duvidar do calendário: mínima de 19ºC e máxima de 25ºC. E sim, pode acreditar, ainda estamos no inverno. Parece até pegadinha do malandro, mas é a realidade cascavelense — quando menos se espera, o frio dá lugar a um calorzinho digno de verão.
O dia segue firme e sem previsão de chuva. Quem saiu cedo para trabalhar já deve ter notado que o ar está mais leve, quase convidando para acreditar que a estação mudou de vez. Mas o estagiário do tempo lembra: não se iluda, o inverno não pediu demissão, só tirou férias curtas.
A umidade relativa do ar varia entre 49% e 78%, mantendo o clima confortável, mas também pregando peças em quem achava que ia passar a semana inteira com o nariz congelado.
O que pode incomodar é o vento: rajadas de até 58 km/h estão previstas para hoje. Nada muito dramático, mas o suficiente para dar aquele susto em quem deixou a janela aberta ou esqueceu a porta mal encaixada.
E como toda boa história tem uma reviravolta, já fica o alerta: a chuva deve dar as caras na sexta e no sábado. Ou seja, o calor de hoje é só um aperitivo para um fim de semana mais úmido.
Enquanto isso, o jeito é aproveitar o sol, já que Cascavel é mestre em mudar de humor climático em questão de horas. Hoje é calorzinho, amanhã pode ser chuvinha e no domingo, quem sabe, até friozinho de novo.
Resumo da ópera: quinta-feira ensolarada, quente e com vento brincalhão. A chuva fica para depois, mas o inverno segue disfarçado de primavera tropical.