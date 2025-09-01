A influenciadora digital e ex-BBB Rafa Kalimann, 32, foi surpreendida por seu namorado, o cantor Nattan, 27, com um caminhão de flores em casa.
“Ele faz com que todos os dias, mesmo os mais comuns, se tornem especiais… não tem medo de demonstrar o que sene, na sua intensidade e alegria… desde o comecinho”, escreveu Rafa. “Te amamos muito, e se a Zuza puxou bem a mãe dela, tenho certeza que também já amou o primeiro buquê que recebeu…”
Um grande buquê de rosas vermelhas chegou até a casa da influenciadora em um caminhão no formato de um buquê de rosas.
O casal está junto desde dezembro de 2024 e os dois anunciaram no início do ano que serão pais.
O bebê será uma menina e se chamará Zuza, como forma de homenagear a avó do artista, que se chamava Josefina, mas foi apelidada pela família de Zuza. Ela morreu pouco antes da influenciadora anunciar que estava grávida.