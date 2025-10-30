A substituição de Rafinha Potiguar nos acréscimos da vitória do Figueirense sobre a Chapecoense, no domingo, preocupou o técnico Waguinho Dias e a torcida alvinegra.
Principal jogador de marcação, Rafinha Potiguar caiu no gramado após dividida gritando e se contorcendo de dor, como se houvesse sofrido alguma ruptura de ligamento.
No entanto, no treino desta quarta-feira (29) no CFT do Cambirela, conforme repassado pela assessoria de imprensa do clube e visto pela reportagem, o jogador está liberado para atuar diante do Marcílio Dias no domingo (2).
Proteção no joelho de Rafinha Potiguar
Os jogadores do Figueirense realizaram um trabalho de força na academia, sob supervisão da comissão técnica, e Potiguar ficou no espaço da fisioterapia com uma proteção no joelho esquerdo.
Rafinha veio no início da temporada do Grêmio Prudente e tem 37 jogos na temporada com a camisa do Figueirense, com dois gols marcados. O jogador tinha contrato até o Estadual, mas teve a renovação até dezembro. O clube estuda buscar a permanência do volante para a temporada 2026.
Volante Rafinha Potiguar se disse animado em vestir a camisa do Furacão – JP Bianchi/ND
Figueira em jogo-treino contra o Tubarão no CFT do Cambirela – Patrick Floriani/FFC/ND
Rafinha Potiguar no treino de quinta (10), saindo após sofrer pancada. – NathandeMelloVillela/ND
Disputa entre Rafinha Potiguar e Gustavo França, no jogo Londrina e Figueirense – Rafael Martins / Londrina Esporte Clube/ND
Rafinha Potiguar falou sobre o ‘salto’ em sua carreira ao ser contratado pelo Figueirense – JP Bianchi/ND
Rafinha Potiguar comemora gol marcado de cabeça – Patrick Floriani/FFC
Rafinha Potiguar é titular da equipe do Figueirense – Patrick Floriani/ND
