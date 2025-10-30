Denver Nuggets e New Orleans Pelicans se enfrentam nesta quarta-feira (29/10), às 22h (horário de Brasília), no Ball Arena, em Denver, pela temporada regular da NBA. O duelo terá transmissão da Superbet e NBA League Pass.

O confronto apresenta o cenário mais desequilibrado da rodada. O Denver Nuggets (2-1) tem o ataque mais eficiente da liga na temporada atual até o momento. Já o New Orleans Pelicans (0-3) ainda não venceu e dono da terceira pior defesa da competição.

Se você pensa em apostar nesta partida, veja aqui os melhores palpites de Denver Nuggets x New Orleans Pelicans. Além disso, fique por dentro das prováveis escalações e onde assistir ao confronto.

Bet365

Prós

proGrande variedade de mercados

Autorizado a operar no Brasil pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 07/02/2025 | +18 | T&C Aplicam-se | Jogue com Responsabilidade.

Denver Nuggets x New Orleans Pelicans: Onde assistir

Denver Nuggets x New Orleans Pelicans se enfrentam nesta quarta-feira (29/10), às 22h (horário de Brasília), e terá transmissão ao vivo da Superbet e NBA League Pass.

Veja abaixo tudo que precisa saber sobre o duelo:

  • Jogo: Denver Nuggets x New Orleans Pelicans, NBA
  • Data: Quarta-feira, 29 de outubro de 2025
  • Horário: 22h00 (de Brasília)
  • Local: Ball Arena, Denver (EUA)
  • Onde Vai Passar: Superbet e NBA League Pass

Para assistir Nuggets x Kings ao vivo e com imagens: toque no botão “Apostar” abaixo e crie sua conta na Superbet. Faça um depósito mínimo para ter saldo disponível e o streaming do jogo, ao vivo e com imagens, será liberado.

Superbet

Prós

proSuper Odds e Recursos Exclusivos

Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.090, de 30 de dezembro 2024 | +18 | T&C Aplicam-se | Jogue com Responsabilidade.

Denver Nuggets x New Orleans Pelicans: Palpite do MundoBola

  • O melhor palpite para Denver Nuggets x New Orleans Pelicans é no Handicap -12.5 para o Denver Nuggets, com odd 1.95.

Este é um confronto de extremos. O Denver Nuggets (2-1) não só joga em casa, como tem a melhor Eficiência Ofensiva da NBA (125.8) e o segundo melhor ataque em pontos (130.3 por jogo).

Eles enfrentam o New Orleans Pelicans (0-3), que tem a 28ª Eficiência Defensiva (120.9) e o 29º ataque da liga. A diferença técnica e de momento é grande demais para uma partida equilibrada.

F12

Prós

proOdds competitivas em esportes populares.

Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.104-5, de 30 de dezembro 2024 | +18 | T&C Aplicam-se | Jogue com Responsabilidade.

Outras apostas para Denver Nuggets x New Orleans Pelicans

  • Palpite: Nikola Jokic – Triplo-Duplo (Sim), odd 2.40
  • Palpite: Nuggets – Mais de 125.5 pontos, odd 1.82
  • Palpite: Mais de 239.5 pontos, odd 1.90

Nikola Jokic – Triplo-Duplo (Sim), odd 2.40

Este é um dos palpites de maior valor da rodada. Nikola Jokic não apenas pode conseguir um triplo-duplo; ele está com média de triplo-duplo no início da temporada.

  • Nikola Jokic tem médias de 20.0 pontos, 15.3 rebotes e 11.7 assistências na temporada atual até o momento.
  • Ele enfrenta a 28ª pior Eficiência Defensiva da liga, o que deve facilitar seu jogo.
Esportes da Sorte

Prós

proDepósito mínimo R$1

Autorizado pela portaria SPA/MF n° 136/25 | +18 | T&C Aplicam-se | Jogue com Responsabilidade.

Nuggets – Mais de 125.5 pontos, odd 1.82

O ataque do Denver Nuggets é, estatisticamente, o melhor da NBA. A linha de 125.5 pontos é alta, mas a média do time (130.3) é ainda maior, e o adversário é ideal para essa marca.

  • O Denver Nuggets tem a melhor Eficiência Ofensiva da NBA (125.8) e média de 130.3 pontos por jogo.
  • O New Orleans Pelicans sofre, em média, 123.3 pontos por partida (22ª pior marca da liga).
7KBet

Prós

proQuase 2000 jogos de 6 provedoras diferentes

Autorizado pela Portaria SPA/MF n.º 322/2025, de 17/02/2025 | +18 | T&C Aplicam-se | Jogue com Responsabilidade.

Mais de 239.5 pontos, odd 1.90

Apesar do ritmo de jogo (Pace) dos dois times ser mais lento (20º e 24º), o desequilíbrio entre o ataque do Nuggets e a defesa dos Pelicans deve inflar o placar.

  • O Denver Nuggets tem o segundo melhor ataque da liga (130.3 pontos por jogo).
  • O New Orleans Pelicans tem a 22ª pior defesa da liga (123.3 pontos sofridos).
Superbet

Prós

proSuper Odds e Recursos Exclusivos

Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.090, de 30 de dezembro 2024 | +18 | T&C Aplicam-se | Jogue com Responsabilidade.

Estatísticas de jogadores da partida Denver Nuggets x New Orleans Pelicans

Analisar as estatísticas de jogadores de Denver Nuggets x New Orleans Pelicans mostra o poder de fogo dos donos da casa. Na temporada atual até o momento, os destaques são:

  • Jamal Murray (DEN): 30.3 pontos por jogo
  • Aaron Gordon (DEN): 25.3 pontos por jogo
  • Nikola Jokić (DEN): 20.0 pontos, 15.3 rebotes, 11.7 assistências
  • Christian Braun (DEN): 11.0 pontos
  • Tim Hardaway Jr. (DEN): 11.3 pontos
  • Zion Williamson (NOP): 27.0 pontos, 9.5 rebotes, 6.0 assistências
  • Jordan Poole (NOP): 20.0 pontos, 3.7 assistências
  • Trey Murphy III (NOP): 14.7 pontos, 7.3 rebotes
  • Saddiq Bey (NOP): 11.0 pontos
  • Jeremiah Fears (NOP): 10.7 pontos

Prováveis escalações de Denver Nuggets x New Orleans Pelicans

O Denver Nuggets (2-1) chega embalado pelo melhor ataque da NBA (130.3 pontos por jogo). Com Jokic jogando em nível de MVP, a equipe é ampla favorita em casa.

  • Provável Escalação Nuggets: Jamal Murray, Christian Braun, Cameron Johnson, Aaron Gordon e Nikola Jokić.

O New Orleans Pelicans (0-3) segue sem vencer. A equipe tem a 28ª pior defesa da liga e precisará de um jogo ofensivo perfeito de Zion Williamson para ter chances.

  • Provável Escalação Pelicans: Jordan Poole, Herbert Jones, Trey Murphy III, Zion Williamson e Yves Missi.

Fique por dentro dos palpites da NBA no WhatsApp

Gostou da análise de Nuggets e Pelicans? Nossos especialistas enviam palpites e dicas de apostas para os grandes jogos da NBA. Participe do nosso grupo no WhatsApp e receba tudo em primeira mão: clique aqui para entrar.

Aviso de Jogo Responsável: Apostar na NBA envolve riscos. Nossos palpites são análises estatísticas, mas não há garantia de acerto. As odds apresentadas podem mudar. Jogue com responsabilidade e apenas para maiores de 18 anos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Whatsapp, Bluesky, Threads, Twitter (X), Instagram e Facebook.



Source link