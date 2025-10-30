Denver Nuggets e New Orleans Pelicans se enfrentam nesta quarta-feira (29/10), às 22h (horário de Brasília), no Ball Arena, em Denver, pela temporada regular da NBA. O duelo terá transmissão da Superbet e NBA League Pass.
O confronto apresenta o cenário mais desequilibrado da rodada. O Denver Nuggets (2-1) tem o ataque mais eficiente da liga na temporada atual até o momento. Já o New Orleans Pelicans (0-3) ainda não venceu e dono da terceira pior defesa da competição.
Se você pensa em apostar nesta partida, veja aqui os melhores palpites de Denver Nuggets x New Orleans Pelicans. Além disso, fique por dentro das prováveis escalações e onde assistir ao confronto.
Denver Nuggets x New Orleans Pelicans: Onde assistir
Denver Nuggets x New Orleans Pelicans se enfrentam nesta quarta-feira (29/10), às 22h (horário de Brasília), e terá transmissão ao vivo da Superbet e NBA League Pass.
Veja abaixo tudo que precisa saber sobre o duelo:
- Jogo: Denver Nuggets x New Orleans Pelicans, NBA
- Data: Quarta-feira, 29 de outubro de 2025
- Horário: 22h00 (de Brasília)
- Local: Ball Arena, Denver (EUA)
- Onde Vai Passar: Superbet e NBA League Pass
Denver Nuggets x New Orleans Pelicans: Palpite do MundoBola
- O melhor palpite para Denver Nuggets x New Orleans Pelicans é no Handicap -12.5 para o Denver Nuggets, com odd 1.95.
Este é um confronto de extremos. O Denver Nuggets (2-1) não só joga em casa, como tem a melhor Eficiência Ofensiva da NBA (125.8) e o segundo melhor ataque em pontos (130.3 por jogo).
Eles enfrentam o New Orleans Pelicans (0-3), que tem a 28ª Eficiência Defensiva (120.9) e o 29º ataque da liga. A diferença técnica e de momento é grande demais para uma partida equilibrada.
Outras apostas para Denver Nuggets x New Orleans Pelicans
- Palpite: Nikola Jokic – Triplo-Duplo (Sim), odd 2.40
- Palpite: Nuggets – Mais de 125.5 pontos, odd 1.82
- Palpite: Mais de 239.5 pontos, odd 1.90
Nikola Jokic – Triplo-Duplo (Sim), odd 2.40
Este é um dos palpites de maior valor da rodada. Nikola Jokic não apenas pode conseguir um triplo-duplo; ele está com média de triplo-duplo no início da temporada.
- Nikola Jokic tem médias de 20.0 pontos, 15.3 rebotes e 11.7 assistências na temporada atual até o momento.
- Ele enfrenta a 28ª pior Eficiência Defensiva da liga, o que deve facilitar seu jogo.
Nuggets – Mais de 125.5 pontos, odd 1.82
O ataque do Denver Nuggets é, estatisticamente, o melhor da NBA. A linha de 125.5 pontos é alta, mas a média do time (130.3) é ainda maior, e o adversário é ideal para essa marca.
- O Denver Nuggets tem a melhor Eficiência Ofensiva da NBA (125.8) e média de 130.3 pontos por jogo.
- O New Orleans Pelicans sofre, em média, 123.3 pontos por partida (22ª pior marca da liga).
Mais de 239.5 pontos, odd 1.90
Apesar do ritmo de jogo (Pace) dos dois times ser mais lento (20º e 24º), o desequilíbrio entre o ataque do Nuggets e a defesa dos Pelicans deve inflar o placar.
- O Denver Nuggets tem o segundo melhor ataque da liga (130.3 pontos por jogo).
- O New Orleans Pelicans tem a 22ª pior defesa da liga (123.3 pontos sofridos).
Estatísticas de jogadores da partida Denver Nuggets x New Orleans Pelicans
Analisar as estatísticas de jogadores de Denver Nuggets x New Orleans Pelicans mostra o poder de fogo dos donos da casa. Na temporada atual até o momento, os destaques são:
- Jamal Murray (DEN): 30.3 pontos por jogo
- Aaron Gordon (DEN): 25.3 pontos por jogo
- Nikola Jokić (DEN): 20.0 pontos, 15.3 rebotes, 11.7 assistências
- Christian Braun (DEN): 11.0 pontos
- Tim Hardaway Jr. (DEN): 11.3 pontos
- Zion Williamson (NOP): 27.0 pontos, 9.5 rebotes, 6.0 assistências
- Jordan Poole (NOP): 20.0 pontos, 3.7 assistências
- Trey Murphy III (NOP): 14.7 pontos, 7.3 rebotes
- Saddiq Bey (NOP): 11.0 pontos
- Jeremiah Fears (NOP): 10.7 pontos
Prováveis escalações de Denver Nuggets x New Orleans Pelicans
O Denver Nuggets (2-1) chega embalado pelo melhor ataque da NBA (130.3 pontos por jogo). Com Jokic jogando em nível de MVP, a equipe é ampla favorita em casa.
- Provável Escalação Nuggets: Jamal Murray, Christian Braun, Cameron Johnson, Aaron Gordon e Nikola Jokić.
O New Orleans Pelicans (0-3) segue sem vencer. A equipe tem a 28ª pior defesa da liga e precisará de um jogo ofensivo perfeito de Zion Williamson para ter chances.
- Provável Escalação Pelicans: Jordan Poole, Herbert Jones, Trey Murphy III, Zion Williamson e Yves Missi.
