Rainha do Congo é destaque da Mocidade Alegre

Diambi Kabatusuila, rainha do Reino Bakwa Luntu de Cassai Central, presente na República Democrática do Congo, é um dos destaques da Mocidade Alegre, agremiação de São Paulo, neste Carnaval.
O que aconteceu
O que gosto muito no povo brasileiro é essa resiliência. […] O Brasil é um grande país do mundo. E será, provavelmente, para mim, um dos países mais fortes no futuro, em 10, 20 anos. O Brasil será o principal país entre todos.
Diambi Kabatusuila
Rainha falou sobre a importância de representar sua origem. “Tenho muito trabalho para ajudar o meu povo. Eles vivem nos campos, e não nas cidades. Há muitas coisas que não temos, como água potável, eletricidade, boas escolas e hospitais.”