Você sabia que existem diversas formas de assistir à Band gratuitamente pela internet neste sábado (14/02/2026)?
Confira as opções:
Site oficial
É possível assistir à Band ao vivo através do site oficial da emissora, clicando aqui.
Bandplay
Outra forma é através do streaming Bandplay, que é totalmente gratuito e conta com a programação ao vivo da emissora, bem como canais fast, das rádios do Grupo Bandeirantes e a íntegra de programas da emissora.
Acesse https://bandplay.com/ ou baixe o aplicativo na Apple Store ou Google Play e faça seu cadastro gratuitamente.
YouTube
Diversos programas da Band contam com transmissão ao vivo pelo YouTube: