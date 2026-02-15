dónde ver gratis y en vivo

Herediano vs Cartaginés se enfrentan por la séptima fecha de la Liga Promerica en el duelo más atractivo de la jornada. Primero y segundo de la tabla, ambos con 13 unidades, protagonizan un choque directo por el liderato que promete alto voltaje. Con planteles competitivos y buen presente futbolístico, todo apunta a un partidazo intenso, dinámico y con mucho en juego desde el pitazo inicial.

¿Dónde ver el partido de Herediano vs Cartaginés en vivo?

El duelo cuenta con diferentes emisoras. Te presentamos el listado de canales:

País Señal Costa Rica FUTV México FUTV

Si estás por fuera de estos países, puede revisar la programación de tu proveedor local de televisión para encontrar alternativas que te permitan ver el partido. Revisa dónde ver los partidos de la Liga Promerica ahora.

Horarios del Herediano vs Cartaginés

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 23:00 hs

23:00 hs Bolivia y Venezuela: 22:00 hs

22:00 hs Colombia, Perú, Estados Unidos y Ecuador: 21:00 hs

21:00 hs México y Costa Rica: 20:00 hs

Detalles del partido

Partido: Club Sport Herediano vs Cartaginés

Fecha: sábado, 14 de febrero de 2026

Lugar: Estadio Carlos Alvarado

Capacidad del estadio: 5250 espectadores

