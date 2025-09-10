Aracaju

O SBT estreia nesta terça-feira (9) mais um documentário sobre uma estrela da emissora. “Ratinho: Sem Filtro” conta detalhes da vida do apresentador, que completa 27 anos como contratado nesta segunda (8). A coluna assistiu ao projeto em primeira mão.

Foto de Outro Canal

