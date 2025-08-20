Grupos independentes de motociclistas que atuam com entregas e transporte por aplicativo planejam uma série de protestos para a manhã desta quarta-feira (20).
Segundo apuração da reportagem da Folha de Pernambuco, são mais de dez grupos independentes que devem participar de atos em cidades da Região Metropolitana do Recife (RMR) e, depois, de ato na Capital pernambucana.
Os trabalhadores pretendem se reunir em algum local na área central do Recife e, desse ponto, que não foi informado, seguir para o Palácio do Campo das Princesas, no bairro de Santo Antônio, no Centro da cidade.
Os motociclistas reivindicam segurança no trânsito e chamam anteção para os assaltos que a categoria sofre em Pernambuco.
Procurado, o Sindicato dos Trabalhadores, Empregados, e Autônomos de Moto e Bicicleta por Aplicativo do Estado (SEAMBAPE) informou que não faz parte da organização deste protesto.
Protestos na RMR
Os motociclistas que atuam com entregas e transporte por aplicativo não seriam os únicos responsáveis por protestos na RMR nesta semana.
Nessa segunda-feira (18), carroceiros protestaram no Recife e Olinda fechando pontos PE-15, Joana Bezerra, Abdias de Carvalho, Av.Norte, Av. Recife, Av. Caxangá e Av Gov. Agamenon Magalhães.
Após as vias bloqueadas no início da manhã, os carroceiros foram até a Câmara dos Vereadores do Recife. Eles reclamam da proibição da circulação de veículos de tração animal no Recife.
Segundo a Prefeitura do Recife, a medida começa a valer a partir de 31 de janeiro de 2026.