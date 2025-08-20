A Polícia Federal deve publicar, nesta quarta-feira (20), o edital de resultado final da prova objetiva e resultado provisório da discursiva. O concurso público oferece mil vagas para delegado, perito, escrivão, agente e papiloscopista. O salário pode chegar a R$ 26,8 mil, dependendo do cargo.
O edital listará, por ordem de classificação, dentro dos quantitativos previstos, os candidatos aprovados na prova objetiva que tiveram a prova discursiva corrigida. Também devem constar as justificativas de alteração ou anulação de gabaritos oficiais preliminares.
Para acessar, o candidato deve entrar no site do Cebraspe, banca responsável pela seleção. Caso não concorde com o resultado provisório da prova discursiva, o inscrito poderá apresentar recurso na área do candidato, das 10h de quinta (21) até 18h de sexta (22).
COMO ACESSAR O RESULTADO FINAL DO CONCURSO DA PF 2025?
- Acesse o site www.cebraspe.org.br/concursos
- Na seção “Em andamento”, busque por “PF 25”
- Clique em “Mais informações”
- Role a tela até encontrar o campo “Editais, comunicados e informações”
- Clique no edital correspondente
Em até cinco dias úteis a partir da data de publicação do resultado final, ou seja, até a próxima terça-feira (26), o Cebraspe disponibilizará o link de consulta da imagem da folha de respostas dos candidatos que realizaram a prova objetiva, exceto nos casos de prova anulada ou inscrito eliminado. A imagem ficará disponível por até 60 dias corridos da divulgação do resultado, ou seja, até dia 19 de outubro.
SAIBA COMO APRESENTAR RECURSO
Entre quinta e sexta, será disponibilizado um link na área do concurso do site do Cebraspe, na seção “Acesso a links”, que permitirá a apresentação de recursos do candidato contra o resultado da prova discursiva. Será preciso preencher o CPF e a senha cadastrados.
O recurso não é contra o resultado final da prova objetiva, que já teve seu período de contestação quando foi divulgado o gabarito preliminar.
Vitor Kessler, professor do Gran Concursos e auditor federal de finanças e controle na CGU (Controladoria Geral da União), orienta que é preciso ser claro, objetivo e bem fundamentado no recurso.
“O candidato deve sempre apresentar argumentos técnicos e, sempre que possível, citar a bibliografia utilizada como base para o recurso”, afirma.
Segundo ele, as bancas costumam aceitar pedidos de recurso dos candidatos. “Concursos públicos não terminam na prova. A etapa de recursos é fundamental, tanto para as questões objetivas quanto para as discursivas. Quando o recurso é bem fundamentado e demonstra com clareza a inconsistência do item, há boas chances de anulação ou alteração do gabarito. Já vimos isso ocorrer diversas vezes, inclusive em concursos anteriores da própria Polícia Federal”, diz.
VEJA A DISTRIBUIÇÃO DOS SALÁRIOS INICIAIS
Todos os cargos têm jornada de trabalho de 40 horas semanais. As remunerações variam conforme as posições.
- Delegado de Polícia Federal: R$ 26.800
- Perito criminal federal: R$ 26.800
- Escrivão de Polícia Federal: R$ 14.164,81
- Agente de Polícia Federal: R$ 14.164,81
- Papiloscopista: R$ 14.164,81
A seleção tem 120 vagas para delegados, 69 para peritos, 630 para agentes, 160 para escrivães e 21 para papiloscopistas.
Segundo o edital, 20% das vagas são reservadas para candidatos negros e 5% para pessoas com deficiência.
Especialistas estimam que, além das vagas imediatas, uma segunda turma de formação com mais mil pessoas está prevista para nomeação, o que dobraria a chance de os candidatos entrarem na carreira policial.
CRONOGRAMA PREVISTO DO CONCURSO
|Período de inscrições
|26 de maio a 13 de junho
|Aplicação das provas objetivas e discursiva
|27 de julho
|Consulta individual aos gabaritos preliminares da prova objetiva
|Das 19h do dia 29 até as 18h de 31 de julho
|Divulgação do padrão preliminar de respostas da prova discursiva
|19h de 29 de julho
|Prazo para a interposição de recurso quanto às questões, gabaritos e padrões de resposta
|Das 10h do dia 30 até as 18h do dia 31 de julho
|Divulgação dos gabaritos preliminares da prova objetiva
|1º de agosto
|Divulgação do edital de resultado final na prova objetiva e de resultado provisório na prova discursiva
|20 de agosto
|Prazo para a interposição contra o resultado provisório na prova discursiva
|Das 10h do dia 21 até as 18h do dia 22 de agosto
|Divulgação do edital de resultado final na prova discursiva e de convocação para exame de aptidão física
|5 de setembro
|Realização do exame de aptidão física
|13 e 14 de setembro
|Realização da avaliação biopsicossocial
|25 e 26 de outubro
|Realização da avaliação médica
|25 e 26 de outubro