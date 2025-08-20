A Polícia Federal deve publicar, nesta quarta-feira (20), o edital de resultado final da prova objetiva e resultado provisório da discursiva. O concurso público oferece mil vagas para delegado, perito, escrivão, agente e papiloscopista. O salário pode chegar a R$ 26,8 mil, dependendo do cargo.

O edital listará, por ordem de classificação, dentro dos quantitativos previstos, os candidatos aprovados na prova objetiva que tiveram a prova discursiva corrigida. Também devem constar as justificativas de alteração ou anulação de gabaritos oficiais preliminares.

Para acessar, o candidato deve entrar no site do Cebraspe, banca responsável pela seleção. Caso não concorde com o resultado provisório da prova discursiva, o inscrito poderá apresentar recurso na área do candidato, das 10h de quinta (21) até 18h de sexta (22).

COMO ACESSAR O RESULTADO FINAL DO CONCURSO DA PF 2025?

  1. Acesse o site www.cebraspe.org.br/concursos

  2. Na seção “Em andamento”, busque por “PF 25”

  3. Clique em “Mais informações”

  4. Role a tela até encontrar o campo “Editais, comunicados e informações”

  5. Clique no edital correspondente

Em até cinco dias úteis a partir da data de publicação do resultado final, ou seja, até a próxima terça-feira (26), o Cebraspe disponibilizará o link de consulta da imagem da folha de respostas dos candidatos que realizaram a prova objetiva, exceto nos casos de prova anulada ou inscrito eliminado. A imagem ficará disponível por até 60 dias corridos da divulgação do resultado, ou seja, até dia 19 de outubro.

SAIBA COMO APRESENTAR RECURSO

Entre quinta e sexta, será disponibilizado um link na área do concurso do site do Cebraspe, na seção “Acesso a links”, que permitirá a apresentação de recursos do candidato contra o resultado da prova discursiva. Será preciso preencher o CPF e a senha cadastrados.

O recurso não é contra o resultado final da prova objetiva, que já teve seu período de contestação quando foi divulgado o gabarito preliminar.

Vitor Kessler, professor do Gran Concursos e auditor federal de finanças e controle na CGU (Controladoria Geral da União), orienta que é preciso ser claro, objetivo e bem fundamentado no recurso.

“O candidato deve sempre apresentar argumentos técnicos e, sempre que possível, citar a bibliografia utilizada como base para o recurso”, afirma.

Segundo ele, as bancas costumam aceitar pedidos de recurso dos candidatos. “Concursos públicos não terminam na prova. A etapa de recursos é fundamental, tanto para as questões objetivas quanto para as discursivas. Quando o recurso é bem fundamentado e demonstra com clareza a inconsistência do item, há boas chances de anulação ou alteração do gabarito. Já vimos isso ocorrer diversas vezes, inclusive em concursos anteriores da própria Polícia Federal”, diz.

VEJA A DISTRIBUIÇÃO DOS SALÁRIOS INICIAIS

Todos os cargos têm jornada de trabalho de 40 horas semanais. As remunerações variam conforme as posições.

  • Delegado de Polícia Federal: R$ 26.800

  • Perito criminal federal: R$ 26.800

  • Escrivão de Polícia Federal: R$ 14.164,81

  • Agente de Polícia Federal: R$ 14.164,81

  • Papiloscopista: R$ 14.164,81

A seleção tem 120 vagas para delegados, 69 para peritos, 630 para agentes, 160 para escrivães e 21 para papiloscopistas.

Segundo o edital, 20% das vagas são reservadas para candidatos negros e 5% para pessoas com deficiência.

Especialistas estimam que, além das vagas imediatas, uma segunda turma de formação com mais mil pessoas está prevista para nomeação, o que dobraria a chance de os candidatos entrarem na carreira policial.

CRONOGRAMA PREVISTO DO CONCURSO















Período de inscrições 26 de maio a 13 de junho
Aplicação das provas objetivas e discursiva 27 de julho
Consulta individual aos gabaritos preliminares da prova objetiva Das 19h do dia 29 até as 18h de 31 de julho
Divulgação do padrão preliminar de respostas da prova discursiva 19h de 29 de julho
Prazo para a interposição de recurso quanto às questões, gabaritos e padrões de resposta Das 10h do dia 30 até as 18h do dia 31 de julho
Divulgação dos gabaritos preliminares da prova objetiva 1º de agosto
Divulgação do edital de resultado final na prova objetiva e de resultado provisório na prova discursiva 20 de agosto
Prazo para a interposição contra o resultado provisório na prova discursiva Das 10h do dia 21 até as 18h do dia 22 de agosto
Divulgação do edital de resultado final na prova discursiva e de convocação para exame de aptidão física 5 de setembro
Realização do exame de aptidão física 13 e 14 de setembro
Realização da avaliação biopsicossocial 25 e 26 de outubro
Realização da avaliação médica 25 e 26 de outubro

