O meia Thiago Almada, revelado pelo Vélez e que atuou no Botafogo antes de chegar à Europa, ganhou grande destaque na estreia oficial pelo Atlético de Madrid na La Liga. O argentino foi a principal contratação do clube madrilenho na última janela de transferências e, mesmo com a derrota para o Espanyol por 2 a 1, recebeu elogios da imprensa espanhola.
A boa atuação veio logo após uma pré-temporada em que já havia demonstrado qualidade. Contra o Espanyol, Almada permaneceu em campo por 68 minutos e foi apontado como o jogador que mais influenciou o sistema ofensivo da equipe de Diego Simeone. Sua parceria com o norte-americano Johnny e, posteriormente, com Pablo Barrios, foi destacada como um ponto positivo no desempenho coletivo.
Com a saída de Rodrigo De Paul para o Inter Miami, abriu-se espaço para que Almada assumisse a função de articulador principal. Dessa forma, ele passou a ser visto como peça essencial na transição ofensiva do Atlético. Conforme relatado, suas conexões rápidas e sua busca constante pela bola demonstraram confiança e protagonismo logo no primeiro desafio oficial.
A repercussão na Espanha foi imediata. O jornal Marca ressaltou:
“Almada deixou claro diante do Espanyol que está convocado a ser um jogador chave nos jogos do Atlético de Madrid. Almada se apresentou no RCDE Stadium com talento suficiente para dominar a partida durante os 68 minutos em que esteve em campo. Ao lado de Johnny e sendo o melhor sócio do norte-americano na construção, o argentino foi uma das notas positivas na derrota.”
Outro trecho da análise destacou ainda mais sua personalidade:
“Se viu um jogador com personalidade, que não duvidou nem um momento em pedir a bola e assumir o protagonismo de uma equipe que mostrou uma grande melhora com a bola com o argentino em campo.”
Enquanto Almada inicia trajetória positiva na Espanha, o Botafogo, seu ex-clube, vive dias decisivos na Libertadores. O time carioca viajou nesta terça-feira (19) para Quito, no Equador, a fim de enfrentar a LDU, em duelo marcado para quinta-feira (21), às 19 horas (horário de Brasília). A equipe joga pelo empate após vencer por 1 a 0 no Nilton Santos.
Historicamente, o Glorioso encontra dificuldades em jogos na altitude. O estádio Casa Blanca, onde será disputada a partida, está a 2.800 metros acima do nível do mar. O clube já enfrentou a LDU em Quito nas temporadas de 2023 e 2024, acumulando um empate sem gols e uma derrota por 1 a 0, respectivamente. Além disso, outras campanhas mostram tropeços em Bogotá e Cochabamba, reforçando a complexidade desse tipo de confronto.
Assim sendo, o cenário atual evidencia dois capítulos distintos: de um lado, Thiago Almada conquistando espaço imediato no futebol espanhol; de outro, o Botafogo tentando superar um histórico adverso na altitude para manter vivo o sonho continental.