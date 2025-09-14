15.09.2025 SEGUNDA-FEIRA       

05H30 – RECORD NEWS SÉRIES   

05H45 – RECORD NEWS RURAL       

06H30 – NOSSO TEMPO       

07H00 – ALDEIA NEWS    

07H10 – INOVAÇÃO & NEGÓCIOS       

07H30 – ZAPPING      

08H00 – RECORD NEWS RURAL       

08H45 – ALERTA BRASIL       

10H30 – HORA NEWS        

13H30 – CONEXÃO RECORD NEWS          

15H00 – ZAPPING     

15H30 – HORA NEWS     

18H00 – LINK NEWS       

18H45 – ESPORTE RECORD NEWS     

19H00 – NEWS 19 HORAS     

19H45 – ELAS COM A BOLA       

20H10 – JORNAL DA RECORD       

21H00 – JORNAL DA RECORD NEWS       

22H00 – NEWS DAS 10       

22H30 – ALDEIA NEWS 

23H00 – JOGA NAS 11       

00H30 – JORNAL DA RECORD       

01H00 – NOSSO TEMPO   

01H30 – JORNAL DA RECORD 24H        

01H40 – BALANÇO GERAL       

04H30 – JORNAL DA RECORD 24H

16.09.2025 TERÇA-FEIRA       

05H30 – HORA NEWS  

05H45 – RECORD NEWS RURAL       

06H30 – NOSSO TEMPO       

07H00 – ALDEIA NEWS    

07H10 – INOVAÇÃO & NEGÓCIOS       

07H30 – ZAPPING      

08H00 – RECORD NEWS RURAL       

08H45 – ALERTA BRASIL       

10H30 – HORA NEWS          

13H30 – CONEXÃO RECORD NEWS          

15H00 – ZAPPING     

15H30 – HORA NEWS     

18H00 – LINK NEWS       

18H45 – ESPORTE RECORD NEWS     

19H00 – NEWS 19 HORAS     

19H45 – ELAS COM A BOLA       

20H10 – JORNAL DA RECORD       

21H00 – JORNAL DA RECORD NEWS      

22H00 – NEWS DAS 10   

22H30 – O BRASIL QUE DÁ GOSTO   

23H15 – ALDEIA NEWS   

23H45 – JORNAL DA RECORD       

01H00 – NOSSO TEMPO   

01H30 – JORNAL DA RECORD 24H        

01H40 – BALANÇO GERAL       

04H30 – JORNAL DA RECORD 24H

17.09.2025 QUARTA-FEIRA       

05H30 – HORA NEWS  

05H45 – RECORD NEWS RURAL       

06H30 – NOSSO TEMPO       

07H00 – ALDEIA NEWS    

07H10 – INOVAÇÃO & NEGÓCIOS       

07H30 – ZAPPING      

08H00 – RECORD NEWS RURAL       

08H45 – ALERTA BRASIL       

10H30 – HORA NEWS        

13H30 – CONEXÃO RECORD NEWS          

15H00 – ZAPPING     

15H30 – HORA NEWS     

18H00 – LINK NEWS       

18H45 – ESPORTE RECORD NEWS     

19H00 – NEWS 19 HORAS     

19H45 – ELAS COM A BOLA       

20H10 – JORNAL DA RECORD       

21H00 – JORNAL DA RECORD NEWS        

21H30 – HIPERCAP      

22H45 – NEWS DAS 10     

23H15 – JR ENTREVISTA     

23H45 – JORNAL DA RECORD       

01H00 – NOSSO TEMPO   

01H30 – JORNAL DA RECORD 24H        

01H40 – BALANÇO GERAL       

04H30 – JORNAL DA RECORD 24H

18.09.2025 QUINTA-FEIRA       

05H30 – HORA NEWS  

05H45 – RECORD NEWS RURAL       

06H30 – NOSSO TEMPO       

07H00 – ALDEIA NEWS    

07H10 – INOVAÇÃO & NEGÓCIOS       

07H30 – ZAPPING      

08H00 – RECORD NEWS RURAL       

08H45 – ALERTA BRASIL       

10H30 – HORA NEWS        

13H30 – CONEXÃO RECORD NEWS          

15H00 – ZAPPING   

15H30 – HORA NEWS     

18H00 – LINK NEWS  

18H45 – ESPORTE RECORD NEWS   

19H00 – NEWS 19 HORAS   

19H45 – ELAS COM A BOLA   

20H10 – JORNAL DA RECORD   

21H00 – JORNAL DA RECORD NEWS      

22H00 – NEWS DAS 10  

22H30 – MULHERES POSITIVAS     

23H15 – ALDEIA NEWS     

23H45 – JORNAL DA RECORD       

01H00 – NOSSO TEMPO   

01H30 – JORNAL DA RECORD 24H        

01H40 – BALANÇO GERAL       

04H30 – JORNAL DA RECORD 24H

19.09.2025 SEXTA-FEIRA       

05H30 – HORA NEWS  

05H45 – RECORD NEWS RURAL       

06H30 – NOSSO TEMPO       

07H00 – ALDEIA NEWS    

07H10 – INOVAÇÃO & NEGÓCIOS       

07H30 – ZAPPING      

08H00 – RECORD NEWS RURAL       

08H45 – ALERTA BRASIL       

10H30 – HORA NEWS        

13H30 – CONEXÃO RECORD NEWS          

15H00 – ZAPPING     

15H30 – HORA NEWS     

18H00 – LINK NEWS       

18H45 – ESPORTE RECORD NEWS     

19H00 – NEWS 19 HORAS     

19H45 – ELAS COM A BOLA       

20H10 – JORNAL DA RECORD       

21H00 – JORNAL DA RECORD NEWS      

22H00 – NEWS DAS 10       

22H30 – GEEK RECORD NEWS  

23H00 – JOGA NAS 11  

00H00 – JORNAL DA RECORD  

01H00 – NOSSO TEMPO   

01H30 – JORNAL DA RECORD 24H        

01H40 – BALANÇO GERAL       

04H30 – JORNAL DA RECORD 24H

20.09.2025 SÁBADO       

05H30 – AGRO RECORD NEWS       

06H30 – NOSSO TEMPO       

07H00 – AGRO RECORD NEWS       

08H00 – GEEK RECORD NEWS       

08H30 – AGRO, SAÚDE E COOPERAÇÃO     

09H00 – DOCUMENTÁRIO   

09H30 – MANUAL DO MUNDO    

10H00 – RECORD NEWS SÉRIES    

10H30 – CAMPEONATO PAULISTA DE FUTEBOL FEMININO – CORINTHIANS X SANTOS 

13H00 – HORA NEWS     

13H30 – CÂMERA RECORD     

14H30 – HORA NEWS     

15H30 – RECORD NEWS SÉRIES       

16H30 – HORA NEWS   

18H30 – ZAPPING 

20H00 – JORNAL DA RECORD       

21H15 – DOC INVESTIGAÇÃO   

22H15 – ESTÚDIO NEWS       

23H00 – JORNAL DA RECORD     

00H00 – TÔ AQUI COM JULIANA HERC     

01H00 – HORA NEWS     

01H30 – NOSSO TEMPO       

02H30 – FALA BRASIL     

04H15 – JORNAL DA RECORD

21.09.2025 DOMINGO       

05H30 – HORA NEWS     

06H30 – NOSSO TEMPO       

07H00 – BRASIL CAMINHONEIRO       

07H30 – RECORD NEWS SÉRIES    

08H00 – AGRO RECORD NEWS       

09H00 – DOCUMENTÁRIO   

09H30 – AGRO, SAÚDE E COOPERAÇÃO   

10H00 – MOMENTO MOTO       

10H30 – RECORD NEWS SÉRIES     

11H30 – O BRASIL QUE DÁ GOSTO   

12H00 – ZAPPING       

12H30 – CÂMERA RECORD       

13H30 – RECORD NEWS REPÓRTER     

14H00 – ALDEIA NEWS  

15H00 – DOC INVESTIGAÇÃO 

16H00 – MULHERES POSITIVAS   

16H30 – RESSOAR   

17H30 – RECORD NEWS INVESTIGAÇÃO   

18H20 – RECORD NEWS SÉRIES   

19H00 – SOLTANDO OS BICHOS   

19H30 – ALDEIA NEWS 

20H30 – RECORD NEWS REPÓRTER   

21H30 – AGRO RECORD NEWS  

22H30 – MANUAL DO MUNDO   

23H00 – DOMINGO ESPETACULAR    

01H30 – NOSSO TEMPO       

02H00 – ESPORTE RECORD     

03H15 – RECORD NEWS SÉRIES     

04H15 – CÂMERA RECORD     

05H00 – RECORD NEWS SÉRIES

Source link