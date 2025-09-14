15.09.2025 SEGUNDA-FEIRA
05H30 – RECORD NEWS SÉRIES
05H45 – RECORD NEWS RURAL
06H30 – NOSSO TEMPO
07H00 – ALDEIA NEWS
07H10 – INOVAÇÃO & NEGÓCIOS
07H30 – ZAPPING
08H00 – RECORD NEWS RURAL
08H45 – ALERTA BRASIL
10H30 – HORA NEWS
13H30 – CONEXÃO RECORD NEWS
15H00 – ZAPPING
15H30 – HORA NEWS
18H00 – LINK NEWS
18H45 – ESPORTE RECORD NEWS
19H00 – NEWS 19 HORAS
19H45 – ELAS COM A BOLA
20H10 – JORNAL DA RECORD
21H00 – JORNAL DA RECORD NEWS
22H00 – NEWS DAS 10
22H30 – ALDEIA NEWS
23H00 – JOGA NAS 11
00H30 – JORNAL DA RECORD
01H00 – NOSSO TEMPO
01H30 – JORNAL DA RECORD 24H
01H40 – BALANÇO GERAL
04H30 – JORNAL DA RECORD 24H
16.09.2025 TERÇA-FEIRA
05H30 – HORA NEWS
05H45 – RECORD NEWS RURAL
06H30 – NOSSO TEMPO
07H00 – ALDEIA NEWS
07H10 – INOVAÇÃO & NEGÓCIOS
07H30 – ZAPPING
08H00 – RECORD NEWS RURAL
08H45 – ALERTA BRASIL
10H30 – HORA NEWS
13H30 – CONEXÃO RECORD NEWS
15H00 – ZAPPING
15H30 – HORA NEWS
18H00 – LINK NEWS
18H45 – ESPORTE RECORD NEWS
19H00 – NEWS 19 HORAS
19H45 – ELAS COM A BOLA
20H10 – JORNAL DA RECORD
21H00 – JORNAL DA RECORD NEWS
22H00 – NEWS DAS 10
22H30 – O BRASIL QUE DÁ GOSTO
23H15 – ALDEIA NEWS
23H45 – JORNAL DA RECORD
01H00 – NOSSO TEMPO
01H30 – JORNAL DA RECORD 24H
01H40 – BALANÇO GERAL
04H30 – JORNAL DA RECORD 24H
17.09.2025 QUARTA-FEIRA
05H30 – HORA NEWS
05H45 – RECORD NEWS RURAL
06H30 – NOSSO TEMPO
07H00 – ALDEIA NEWS
07H10 – INOVAÇÃO & NEGÓCIOS
07H30 – ZAPPING
08H00 – RECORD NEWS RURAL
08H45 – ALERTA BRASIL
10H30 – HORA NEWS
13H30 – CONEXÃO RECORD NEWS
15H00 – ZAPPING
15H30 – HORA NEWS
18H00 – LINK NEWS
18H45 – ESPORTE RECORD NEWS
19H00 – NEWS 19 HORAS
19H45 – ELAS COM A BOLA
20H10 – JORNAL DA RECORD
21H00 – JORNAL DA RECORD NEWS
21H30 – HIPERCAP
22H45 – NEWS DAS 10
23H15 – JR ENTREVISTA
23H45 – JORNAL DA RECORD
01H00 – NOSSO TEMPO
01H30 – JORNAL DA RECORD 24H
01H40 – BALANÇO GERAL
04H30 – JORNAL DA RECORD 24H
18.09.2025 QUINTA-FEIRA
05H30 – HORA NEWS
05H45 – RECORD NEWS RURAL
06H30 – NOSSO TEMPO
07H00 – ALDEIA NEWS
07H10 – INOVAÇÃO & NEGÓCIOS
07H30 – ZAPPING
08H00 – RECORD NEWS RURAL
08H45 – ALERTA BRASIL
10H30 – HORA NEWS
13H30 – CONEXÃO RECORD NEWS
15H00 – ZAPPING
15H30 – HORA NEWS
18H00 – LINK NEWS
18H45 – ESPORTE RECORD NEWS
19H00 – NEWS 19 HORAS
19H45 – ELAS COM A BOLA
20H10 – JORNAL DA RECORD
21H00 – JORNAL DA RECORD NEWS
22H00 – NEWS DAS 10
22H30 – MULHERES POSITIVAS
23H15 – ALDEIA NEWS
23H45 – JORNAL DA RECORD
01H00 – NOSSO TEMPO
01H30 – JORNAL DA RECORD 24H
01H40 – BALANÇO GERAL
04H30 – JORNAL DA RECORD 24H
19.09.2025 SEXTA-FEIRA
05H30 – HORA NEWS
05H45 – RECORD NEWS RURAL
06H30 – NOSSO TEMPO
07H00 – ALDEIA NEWS
07H10 – INOVAÇÃO & NEGÓCIOS
07H30 – ZAPPING
08H00 – RECORD NEWS RURAL
08H45 – ALERTA BRASIL
10H30 – HORA NEWS
13H30 – CONEXÃO RECORD NEWS
15H00 – ZAPPING
15H30 – HORA NEWS
18H00 – LINK NEWS
18H45 – ESPORTE RECORD NEWS
19H00 – NEWS 19 HORAS
19H45 – ELAS COM A BOLA
20H10 – JORNAL DA RECORD
21H00 – JORNAL DA RECORD NEWS
22H00 – NEWS DAS 10
22H30 – GEEK RECORD NEWS
23H00 – JOGA NAS 11
00H00 – JORNAL DA RECORD
01H00 – NOSSO TEMPO
01H30 – JORNAL DA RECORD 24H
01H40 – BALANÇO GERAL
04H30 – JORNAL DA RECORD 24H
20.09.2025 SÁBADO
05H30 – AGRO RECORD NEWS
06H30 – NOSSO TEMPO
07H00 – AGRO RECORD NEWS
08H00 – GEEK RECORD NEWS
08H30 – AGRO, SAÚDE E COOPERAÇÃO
09H00 – DOCUMENTÁRIO
09H30 – MANUAL DO MUNDO
10H00 – RECORD NEWS SÉRIES
10H30 – CAMPEONATO PAULISTA DE FUTEBOL FEMININO – CORINTHIANS X SANTOS
13H00 – HORA NEWS
13H30 – CÂMERA RECORD
14H30 – HORA NEWS
15H30 – RECORD NEWS SÉRIES
16H30 – HORA NEWS
18H30 – ZAPPING
20H00 – JORNAL DA RECORD
21H15 – DOC INVESTIGAÇÃO
22H15 – ESTÚDIO NEWS
23H00 – JORNAL DA RECORD
00H00 – TÔ AQUI COM JULIANA HERC
01H00 – HORA NEWS
01H30 – NOSSO TEMPO
02H30 – FALA BRASIL
04H15 – JORNAL DA RECORD
21.09.2025 DOMINGO
05H30 – HORA NEWS
06H30 – NOSSO TEMPO
07H00 – BRASIL CAMINHONEIRO
07H30 – RECORD NEWS SÉRIES
08H00 – AGRO RECORD NEWS
09H00 – DOCUMENTÁRIO
09H30 – AGRO, SAÚDE E COOPERAÇÃO
10H00 – MOMENTO MOTO
10H30 – RECORD NEWS SÉRIES
11H30 – O BRASIL QUE DÁ GOSTO
12H00 – ZAPPING
12H30 – CÂMERA RECORD
13H30 – RECORD NEWS REPÓRTER
14H00 – ALDEIA NEWS
15H00 – DOC INVESTIGAÇÃO
16H00 – MULHERES POSITIVAS
16H30 – RESSOAR
17H30 – RECORD NEWS INVESTIGAÇÃO
18H20 – RECORD NEWS SÉRIES
19H00 – SOLTANDO OS BICHOS
19H30 – ALDEIA NEWS
20H30 – RECORD NEWS REPÓRTER
21H30 – AGRO RECORD NEWS
22H30 – MANUAL DO MUNDO
23H00 – DOMINGO ESPETACULAR
01H30 – NOSSO TEMPO
02H00 – ESPORTE RECORD
03H15 – RECORD NEWS SÉRIES
04H15 – CÂMERA RECORD
05H00 – RECORD NEWS SÉRIES