Nova York (EUA) – Terceiro brasileiro a atuar pelo quali masculino do US Open, João Lucas Reis também se despediu do torneio, assim como aconteceu com Thiago Wild e Thiago Monteiro na última segunda-feira. O pernambucano de 25 anos e 230º do ranking foi superado pelo jovem belga Alexander Blockx, de 20 anos e 116º do mundo, por 6/2 e 6/1.
Esta foi a primeira oportunidade de Reis em um quali de Grand Slam. Na temporada, ele já disputou 65 jogos, considerando todos os níveis de competição do circuito profissional e acumula 42 vitórias, com um título de challenger em Santa Fé, na Argentina. O brasileiro está com o melhor ranking da carreira e saltou quase 200 posições nos últimos quatro meses. Em 14 de abril, era o 429º colocado.
Algoz de Reis nesta terça-feira, Blockx é ex-número 1 juvenil e contemporâneo de João Fonseca nas competições de base. O belga conquistou o Australian Open da categoria em 2023. E no mesmo ano, foi finalista de duplas, ao lado do carioca. Como profissional, o belga já conquistou dois challengers, está com seu melhor ranking e conseguiu recentemente sua primeira vitória na ATP em Cincinnati. Seu próximo rival pode ser o compatriota Kimmer Coppejans ou o argentino Alex Barrena.
Com ótimo desempenho no saque, Blockx não enfrentou break-points e cedeu apenas cinco pontos no saque durante o primeiro set. Ele disparou três aces e conseguiu duas quebras. Já na segunda parcial, apesar dos games longos, o belga vinha prevalecendo nos momentos mais importantes e conseguiu duas quebras para abrir 5/0. Reis ainda confirmou seu último game de serviço, mas não conseguiu ameaçar o saque do adversário no game seguinte.
Pigossi volta à quadra nesta quarta-feira
Com as quedas de Wild, Monteiro e Reis, a última representante brasileira no quali é Laura Pigossi. A paulista de 31 anos e 205ª do mundo vem de uma vitória de virada na estreia contra a eslovena Tamara Zidansek. Sua próxima rival nesta quarta-feira ao meio-dia (de Brasília) é a jovem australiana de 17 anos Emerson Jones, também ex-número 1 juvenil e 199ª colocada.